Bakan Ersoy'dan TEKNOFEST Ziyareti

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, TEKNOFEST'te geleceğin teknolojilerine tanıklık ettiklerini belirterek, "Baba-oğul birlikte katıldığımız İstanbul'daki TEKNOFEST'te gençlerimizin azmini, heyecanını ve milli teknoloji hamlemize olan katkılarını görmekten büyük mutluluk duydum." ifadelerini kullandı.

Ersoy, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı öncülüğünde gerçekleştirilen, Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlayan TEKNOFEST'i ziyaret ettiğini belirtti.

Bakan Ersoy, paylaşımında şunları kaydetti:

"TEKNOFEST'te geleceğin teknolojilerine tanıklık ettik. Baba-oğul birlikte katıldığımız İstanbul'daki TEKNOFEST'te gençlerimizin azmini, heyecanını ve milli teknoloji hamlemize olan katkılarını görmekten büyük mutluluk duydum. Projeleri yakından inceledik, geleceğe yön verecek fikirleri dinledik. TEKNOFEST çocuklarımızın ve gençlerimizin hayallerini gerçeğe dönüştürdüğü, Türkiye'nin yarınlarına ışık tuttuğu bir vizyonun adı."