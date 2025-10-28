Bakan Ersoy'dan Sındırgı Depremi Sonrası Geçmiş Olsun Mesajı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ersoy, yaptığı açıklamada, Sındırgı'da meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ersoy, "Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü afet ve felaketten muhafaza eylesin." ifadesini kullandı.