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Bakan Ersoy'dan Gülşen'e tepki: Sanatçı kimliğiyle bağdaşmaz

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Bakan Ersoy'dan Gülşen'e tepki: Sanatçı kimliğiyle bağdaşmaz

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, şarkıcı Gülşen'in imam hatiplilere yönelik sözleriyle ilgili, "Toplumsal barış ve huzuru tehdit etmek hiçbir zaman sanatçı kimliğiyle bağdaşmaz" dedi.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, şarkıcı Gülşen'in imam hatiplilere yönelik sözleriyle ilgili, "Toplumsal barış ve huzuru tehdit etmek hiçbir zaman sanatçı kimliğiyle bağdaşmaz" dedi.

Bakan Ersoy, Gülşen'in sahnede kullandığı, imam hatiplilere yönelik sözlerine Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamayla tepki gösterdi. Ersoy, açıklamasında, "Devletimizin güzide bir kurumunu, milli ve manevi değerlerimizle yetişmiş nesillerimizi hakaret yoluyla hedef alan sözler milletimizi incitmiş, vicdanlarımızı yaralamıştır. Toplumsal ayrımcılığa, ötekileştirmeye ve tahammülsüzlüğe sevk eden bu zehirli dili kınıyoruz. Sanatçı sorumluluğu, ayrımcılığa, ötekileştirmeye, tahammülsüzlüğe sevk eden bir dilden uzak durmayı gerektirir. Toplumsal barış ve huzuru tehdit etmek hiçbir zaman sanatçı kimliğiyle bağdaşmaz. Nefret diline karşı, sanatın evrensel dilini yüceltecek; toplumsal barış ve huzurumuzu her türlü bölücülüğe ve istismara karşı koruyacağız. Nefret diline inat, sevgi dili her daim galip gelecektir" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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