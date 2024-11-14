Üye Girişi
Haberler

Bakan Ersoy'dan Öğrencilere Teşekkür: Kültürel Mirası Koruma Bilinci

Bakan Ersoy'dan Öğrencilere Teşekkür: Kültürel Mirası Koruma Bilinci
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Marmaris Evren Paşa Ortaokulu öğrencilerinin kültür mirasını koruma bilinciyle yazıp seslendirdikleri şarkıyı paylaştı ve gençlere teşekkür etti.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Marmaris Evren Paşa Ortaokulu öğrencilerinin, kültür mirasını koruma bilinciyle yazıp seslendirdikleri şarkıyı sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakan Ersoy, UNESCO Uluslararası Kültür Varlığı Kaçakçılığı ile Mücadele Günü nedeniyle sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Ersoy, kültür varlıklarının keşfedildiği andan itibaren korunması, güvenle geleceğe taşınması ve yurt dışına kaçırılmasını önlemek için tüm güçleriyle çalıştıklarını belirterek, "Bu bilincin küçük yaşlarda başladığını çok iyi biliyoruz. 'Kültürel Miras Koruyucuları' uygulamamızla çocuklarımızı ve gençlerimizi bu konuda eğitiyor, kültürümüzü güvence altına alıyoruz. Bu kapsamda Marmaris Evren Paşa Ortaokulu öğrencileri, kültür mirasımızı koruma bilinciyle kendi yazdıkları şarkıyı seslendirerek harika bir projeye imza attılar. UNESCO Uluslararası Kültür Varlığı Kaçakçılığı ile Mücadele Günü'nde, bu değerli katkıları için gençlerimize gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Özel: Bakanlıklara 'Gidin belediyelerde suç bulun, bulamıyorsanız uydurun' talimatı verildiğini biliyoruz

Belgelerle kürsüye çıkan Özel'den gündem yaratacak sözler

 MSB'den 'Yeni harekat gelecek mi?' sorusuna yanıt: Yeri ve zamanı gelince gereken yapılır

Erdoğan'ın sinyali sonrası MSB'den çok net harekat açıklaması

 MSB: Pedofili karşıtı grup tarafından yakalanan Türk askerinin TSK'dan ilişiği kesilmiştir

Bakanlık, Türk askeriyle ilgili pedofili iddiasını doğruladı
Ankara'da dikkat çeken anket: CHP mi yoksa AK Parti mi önde?

Konserler, incelemeler derken Ankara için son anket geldi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

MASTERCHEF KUZU YÜREK DOLMASI TARİFİ! Kuzu yürek dolması nasıl yapılır, Kuzu yürek dolması malzemeleri neler? MASTERCHEF CİĞER KAVURMA TARİFİ! Ciğer kavurma nasıl yapılır, Ciğer kavurma malzemeleri neler? MASTERCHEF ARPA ŞEHRİYELİ OĞLAK BAŞI TARİFİ! Arpa şehriyeli oğlak başı nasıl yapılır, malzemeleri neler? Rojin Kabaiş otopsi raporu çıktı mı? Rojin Kabaiş ölüm sebebi nedir? MASTERCHEF KOÇ YUMURTASI TARİFİ! Koç yumurtası nasıl yapılır, Koç yumurtası malzemeleri neler? Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 14 Kasım Perşembe Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu! MASTERCHEF TUZLAMA ÇORBASI TARİFİ! Tuzlama çorbası nasıl yapılır, Tuzlama çorbası malzemeleri neler? THY Euroleague Real Madrid Anadolu Efes basket maçı izleme linki! Real Madrid-Anadolu Efes maçı şifresiz, HD izleme linki var mı? Real Madrid Anadolu Efes maçı hangi kanalda, saat kaçta? THY Euroleague Real Madrid Anadolu Efes basket maçı şifresiz mi? Masterchef dün akşam eleme adayı kim oldu? Masterchef'te bu hafta kim potada? Masterchef 14 Kasım yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.