Bakan Ersoy'dan İsrail'in Sumud Filosu'na Saldırısına Sert Tepki

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısını kınayarak, "Yalnızca gıda, ilaç ve temel ihtiyaçları ulaştırmayı amaçlayan bu barışçıl girişime yönelik müdahale, uluslararası hukuka, insanlık onuruna ve vicdanlara vurulmuş ağır bir darbedir." ifadelerini kullandı.

Ersoy, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in Sumud Filosu'na yönelik saldırısına tepki göstererek, şunları kaydetti:

"Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırıyı en sert şekilde kınıyorum. Yalnızca gıda, ilaç ve temel ihtiyaçları ulaştırmayı amaçlayan bu barışçıl girişime yönelik müdahale, uluslararası hukuka, insanlık onuruna ve vicdanlara vurulmuş ağır bir darbedir. Gazze'de aylardır süren soykırımın yanına, uluslararası sularda sivil aktivistlere yönelik bu saldırıyı ekleyen İşgalci İsrail'in zulmü, tarihe kara bir leke olarak yazılacaktır. Türkiye, dün olduğu gibi bugün de Filistin'in haklı mücadelesinin yanında olacak, Gazze'ye uygulanan ablukanın kaldırılması için sesini yükseltmeye devam edecek."