Bakan Ersoy'dan Hırvatistan'daki uçak kazasında şehit olan pilot için başsağlığı mesajı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hırvatistan'da bulunan Orman Genel Müdürlüğüne (OGM) ait yangın söndürme uçağının düşmesi sonucu şehit olan pilot için başsağlığı mesajı yayımladı.

Ersoy, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Orman Genel Müdürlüğümüze bağlı yangın söndürme uçağının, Hırvatistan'a planlı bakıma giderken düşmesi sonucu kahraman pilotumuzun şehit olduğunu büyük bir üzüntüyle öğrendim. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına, Orman Genel Müdürlüğü çalışanlarına ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum."