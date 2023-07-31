Bakan Ersoy'dan günübirlik ev ve Görevimiz Tehlike açıklaması

Serkan KÖYMEN / KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen '2023 Yılı Değerlendirme Toplantısı' sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Michelin Rehberi, AirBnb, günübirlik kiralanan evler ve Görevimiz Tehlike (Mission Impossible) filmi ilgili sorulara yanıt verdi. Bakan Ersoy, "Günübirlik kiralanan evlere sertifika belgelendirme şartı getireceğiz. Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan bir belge almak zorunda olacaklar ve konaklayan kişileri düzenli olarak bildirmekle yükümlü olacaklar. Ayrıca buradan elde ettikleri gelirle ilgili de bir vergi olacak" dedi. Ersoy, Görevimiz Tehlike filmiyle ilgili olarak ise, "Arada densizlik yapan kişiler olabilir onlar da kendilerini düzeltirlerse biz sonuç almaya devam ederiz. Nasıl geçmişte biliyorsunuz tam pandeminin ortasında Guy Ritchie burada bir film çekmişti. İnşallah daha büyük prodüksiyonlar da Türkiye'de çekilecek. Şimdilik bu kadarını söyleyelim. Gerçekleştikçe hep beraber öğreneceğiz zaten." dedi. Ersoy, 9 Kasım'da Michelin Rehberi'nin Türkiye'den yeni restoranları kapsamına dahil edeceğini de belirtti.

Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Beyoğlu'nda, Atatürk Kültür Merkezi'nde 2023 yılının ilk 6 ayına ait turizm rakamlarının değerlendirildiği '2023 Yılı Değerlendirme Toplantısı' sonrasından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Bakan Ersoy, Michelin Rehberi, AirBnb, günübirlik evler ile Görevimiz Tehlike (Mission Impossible) filmi ile ilgili sorulara yanıt verdi.

"MICHELIN RESTORANLARDA BEN BİLE YER BULMAKTA ZORLANIYORUM"

Michelin Rehberi'nin Türkiye'deki durumu hakkında bilgi veren Ersoy, "Geçen yıl Türkiye biliyorsunuz 100 yıl sonra Michelin Rehberi'ne girmeye hak kazandı. Gastronomi önemli diyoruz ama yemeklerimiz iyi demek yeterli olmuyor. Önemli olan bunu dünyaca bilinir, kabul görmüş tescillenmiş kurumlar tarafından tescillenmesi, teyit edilmesi gerek. Türkiye biliyorsunuz geçen sene İstanbul ile Michelin Rehberi'ne girdi. Bu sene Bakanlığımız ve Turizm Geliştirme Ajansı'nın yoğun çalışmaları sonucu ne demiştik ' İzmir ve Muğla ve Antalya'yı hedefliyoruz demiştik. Bu çalışmalar sonucunu verdi. Michelin Rehberi geçen hafta yaptığı açıklamayla İzmir ve Bodrum'u da bu yıl için rehbere dahil edeceğini söyledi. İzmir derken sadece İzmir merkezi kastetmiyoruz; Çeşme Alaçatı, Urla ilçeleri de İzmir kapsamında değerlendireceğimiz ilçeler. İnşallah 9 Kasım'da da tekrar bir lansman yapacaklar. Hem İstanbul'da yeni katılan, yani derecelendirmeye layık görülen restoranları açıklayacaklar hem de yeni destinasyonlarımız olan İzmir, Çeşme, Urla, Bodrum destinasyonlarında değerlenmeye layık görülen, yıldız almaya layık görülen restoranlarımızı açıklayacaklar." diye konuştu. Ersoy "Biz Michelin Rehberi ile sadece onların farkındalığını sağlayabiliyoruz. Onlarla ilgili hedef destinasyonlarda destek oluyoruz ama karar mekanizmasına onlar karar veriyorlar, ne olacağına. İlgiyi artırdı mı diyorsanız' Michelin restoranlarda ben bile yer bulmakta zorlanıyorum. Yurtdışında da aylar önceden rezervasyon yapmak gerekiyormuş, Michelin yıldızı alan restoranlarımızda. Demek ki etkisi oldukça fazla" ifadelerini kullandı.

"KONAKLAYAN KİŞİLERİ BİLDİRMEK ZORUNDA OLACAKLAR"

"BİRİ DENSİZLİK YAPTI DİYE HERŞEY BİR ANDA İPTAL OLMAZ"

Ersoy, Görevimiz Tehlike (Mission Impossible) filminin Türkiye çekimlerinin iptal edilip edilmediği ile ilgili de konuştu. Ersoy, "Sizin duyduğunuz işin dedikodu kısmı. Biri densizlik yaptı diye herşey bir anda iptal olmaz merak etmeyin. Dedim ya bu tarz çalışmalar bir günlük çalışmalarla gerçekleşmiyor. Yıllarca süren yıllar öncesinden başlayan çalışmalar. Öncelikli olarak kanunlarınızda, mevzuatlarınızda değişiklik yapıyorsunuz. Türkiye Sinema Genel Müdürlüğü'yle birlikte yapmış olduğumuz çalışma sayesinde Bakanlığımızın, yasada bir düzenleme yapılmıştı bundan 4 yıl önce hatırlarsınız. Türkiye'de yapılan yabancı prodüksiyon çekimlerine, Bakanlık olarak biz destek veriyoruz dünyada olduğu gibi. Bu destek oranlarını da dünyada rekabet eder haline getirmiştik. Yine Turizm Geliştirme Ajansı da bu destek çalışmalarına katılımda bulunuyor. Biz Bakanlık olarak, Turizm Geliştirme Ajansı olarak 5 yıl önceki Türkiye değiliz bakın. Gerekli mevzuat düzenlemeleri yapıldı. Gerekli kaynak çalışmaları yapıldı. Dünyayla rekabet eden hale Türkiye'yi getirdik. Biz gerekenleri yapıyoruz. Arada densizlik yapan kişiler olabilir onlar da kendilerini düzeltirlerse biz sonuç almaya devam ederiz. Nasıl geçmişte biliyorsunuz tam pandeminin ortasında Guy Ritchie burada bir film çekmişti. İnşallah daha büyük prodüksiyonlar da Türkiye'de çekilecek. Şimdilik bu kadarını söyleyelim. Gerçekleştikçe hep beraber öğreneceğiz zaten" dedi.