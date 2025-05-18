Bakan Ersoy'dan Farklı İnanç ve Kültürler Arasında İş Birliği Mesajı
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Vatikan'da Papa 14. Leo'nun törenine katılarak Türkiye'nin farklı inanç ve kültürler arasındaki anlayış ve iş birliğini destekleyeceğini duyurdu.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin farklı inanç ve kültürler arasında anlayış ve iş birliğini desteklemeye devam edeceğini bildirdi.
Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'yi temsilen Vatikan'da Katolik dünyasının yeni ruhani lideri Papa 14. Leo'nun göreve başlama törenine katıldığını belirtti.
Tarihi Aziz Petrus Meydanı'ndaki törende, farklı ülkelerden liderlerle bir araya gelerek, Papa 14. Leo'nun "insan onuru, adalet ve emeğin savunulması" konularındaki mesajlarını dinlediklerini aktaran Ersoy, "Türkiye olarak, farklı inanç ve kültürler arasında anlayış ve iş birliğini desteklemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.