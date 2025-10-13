Bakan Ersoy'dan Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş'a "hayırlı olsun" ziyareti

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş'a "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

Ersoy, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Diyanet İşleri Başkanlığı görevine atanan Arpaguş'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunduklarını belirtti.

Ziyarete, Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan ile Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu'nun da eşlik ettiğini aktaran Ersoy, Arpaguş'a başarı dileklerini ilettiklerini kaydetti.