Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Ahlat'ta Toplandı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanan Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu'nda, ülkenin zengin kültürel mirasını koruma, sanatı ve edebiyatı destekleme ve geleneksel değerleri geleceğe taşıma hedefiyle verimli bir değerlendirme yaptıklarını belirtti.

Ersoy, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

