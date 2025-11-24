Bakan Ersoy'dan "24 Kasım Öğretmenler Günü" mesajı Açıklaması

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Geleceğimizi şekillendiren, evlatlarımızın yolunu aydınlatan tüm öğretmenlerimize gönülden teşekkür ediyorum. Emekleriniz, sabrınız ve adanmışlığınızla Türkiye Yüzyılı'nı birlikte inşa ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Ersoy, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla NSosyal'den paylaştığı mesajında, şunları kaydetti:

"24 Kasım Öğretmenler Günü'nü en içten duygularımla kutluyorum. Geleceğimizi şekillendiren, evlatlarımızın yolunu aydınlatan tüm öğretmenlerimize gönülden teşekkür ediyorum. Emekleriniz, sabrınız ve adanmışlığınızla Türkiye Yüzyılı'nı birlikte inşa ediyoruz. Bu vesileyle Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle anıyor, Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın başta olmak üzere, görevini yerine getirirken canlarını feda eden tüm öğretmenlerimizi rahmet ve hürmetle yad ediyorum."