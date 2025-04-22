Bakan Ersoy'dan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı Açıklaması

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Bakan Ersoy, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

"Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı, Türk milletinin, kendisine çoktan bitmiş bir mücadelenin kaybedeni gözüyle bakanların kibri karşında istiklal ve istikbalini kendi eline alma kararlılığını ilan edişidir." ifadesini kullanan Ersoy, TBMM'nin bir kurumun değil, milli bir ruhun, duruş, düşünüş ve eylemin adı olduğunu vurguladı.

Bakan Ersoy, mesajında şunları kaydetti:

"Ardında dağlar gibi yükselen görkemli tarihten, yaşanmışlıklardan ve verilen mücadelelerden bağımsız, TBMM'nin varlığını anlamak, değerini tahayyül, önemini idrak etmek mümkün değildir. Bu gerçeklerden hareketle aziz milletimizin ve çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor, dün olduğu gibi bugün ve gelecekte de neden kutlandığını, neden kendilerine armağan edildiğini, nasıl sahip çıkacaklarını çocuklarımıza öğretmenin ağır sorumluluğunu daima şevkle, gururla ve ödün vermeksizin omuzlayacağımıza dair kararlılığımızı bir kez daha vurguluyorum. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, aziz şehit ve gazilerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum. Ruhları şad olsun."