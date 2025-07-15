Bakan Ersoy'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, " 15 Temmuz'un, aziz milletin iradesine, demokrasisine ve bağımsızlığına sahip çıkarak, vatanını, bayrağını ve devletini canı pahasına koruduğu tarihi bir direnişin adı" olduğunu bildirdi.

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

" 15 Temmuz, aziz milletimizin iradesine, demokrasisine ve bağımsızlığına sahip çıkarak, vatanını, bayrağını ve devletini canı pahasına koruduğu tarihi bir direnişin adıdır. O gece yazılan bu destan, sadece bir zafer değil, millet iradesinin, birlik ve beraberliğimizin en güçlü teminatıdır. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükran ve minnetle anıyorum. Unutmadık, unutturmayacağız."