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Bakan Ersoy'dan 1 Mayıs Mesajı: Emeğin Değeri Kültür ve Turizmde Önemli

Bakan Ersoy'dan 1 Mayıs Mesajı: Emeğin Değeri Kültür ve Turizmde Önemli
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda emeğin değerinin kültür, sanat ve turizm alanında son derece kıymetli olduğunu vurguladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Emeğin değeri, toplum hayatının her alanında olduğu gibi kültür, sanat ve turizm kulvarında da son derece kıymetlidir. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak, emeğe ve emekçiye verdiğimiz önceliği bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Ersoy, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" dolayısıyla yayımladığı mesajda şunları kaydetti:

"Ülkemizin kalkınmasına emeği ve alın teriyle katkı sunan tüm işçi ve emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum. Emeğin değeri, toplum hayatının her alanında olduğu gibi kültür, sanat ve turizm kulvarında da son derece kıymetlidir. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak, emeğe ve emekçiye verdiğimiz önceliği bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sürdüreceğiz. Bu vesileyle, başta kültür ve turizm alanında emek veren çalışanlarımız olmak üzere tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü saygıyla selamlıyorum."

Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici - Güncel
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