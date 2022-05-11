BAKAN ERSOY: BU YILIN HEDEFLERİNİ 2023'TE 2 KATINA ÇIKARACAĞIMIZI ÖNGÖRÜYORUZ

İSTANBUL (DHA) - 3. Global Gastro ekonomi Zirvesi'nde konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, " Galataport, Costa Venezia kruvaziyer gemisini ağırladı. Bu kruvaziyer turizmde İstanbul'un homeport olduğunun ilanıydı. Bu öyle kolay yakalanacak, dünya üzerinde her kentin erişebileceği bir ayrıcalık değildir. Bu yılın hedeflerini 2023'de iki katına çıkaracağımızı öngörüyoruz" dedi.

Turizm, Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD), tarafından düzenlenen 3. Global Gastro ekonomi Zirvesi, bugün gerçekleşti. Şişli'deki Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen zirvede gastronominin ekonomi ve turizme etkileri Türkiye'den ve yurt dışından birçok katılımcıyla masaya yatırıldı. Zirveye, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Turizm Operasyon ve Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Dr. Elif Balcı Fisunoğlu, Global Gastroekonomi Zirvesi Komite Başkanı Ebru Köktürk Koralı, üst düzey yöneticiler ve çok sayıda gastronomi öğrencisi katıldı.

"İSTANBUL, TÜRKİYE'NİN EN ÖNEMLİ MARKASIDIR"

"İSTANBUL İÇİN YENİ PORT İHTİYACI"

"TANITIM ATAĞI 2021'DE 24,5 MİLYAR DOLARLIK TURİZM GELİRİNE ULAŞTIRMIŞTIR"

"GASTROCİTY LİSTESİNE İSTANBUL, BODRUM, İZMİR VE ÇEŞME'NİN GİRMESİ ZOR DEĞİL"

"DÜNYANIN EN ÇOK TURİST ALAN ÜLKELERİ SIRALAMASINDA TÜRKİYE 4'ÜNCÜLÜĞE YÜKSELDİ"

Bakan Ersoy, 21-27 Mayıs tarihleri arasını Türk Mutfağı Haftası ilan ettiklerini de hatırlattı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel