Bakan Ersoy: Bu büyük kültür yolculuğunu 2027 yılında 32 ilimizle daha da ileri taşıyoruz

İSTANBUL Kültür Yolu Festivali'nin açılış töreninde konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "2026 yılında Türkiye Kültür Yolu Festivali, 20 şehirden 26 şehre genişliyor. Aydın, Eskişehir, Kahramanmaraş, Mersin, Ordu ve Sakarya'nın da katılımıyla, 2026 yılında 26 ilde ve neredeyse 8 aya yayılan bir takvimde hayat bulacak. 2027'de ise Balıkesir, Denizli, Hatay, Kocaeli, Muğla ve Tekirdağ'ın da katılmasıyla toplam il sayısının 32'ye yükselecek" dedi.

Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nin 15. durağı olan İstanbul Kültür Yolu Festivali'nin açılış programı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Bakan Ersoy, festivalin açılışında yaptığı konuşmada Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nin 2027 yılında 32 ile ulaşacağının müjdesini verdi. İstanbul'un kültür ve sanatın kalbi olduğunu vurgulayan Ersoy, "Bu büyük kültür yolculuğunu 2027 yılında 32 ilimizle daha da ileri taşıyoruz" dedi.

FESTİVAL AĞI HER YIL BÜYÜYOR

"Ne mutlu bizlere ki; Türkiye Kültür Yolu Festivalleri her yıl daha da büyüyor, gelişiyor ve bu yolculuk aynı kararlılıkla devam ediyor" diyen Bakan Ersoy, "Bugün burada sizlerle büyük bir müjdeyi paylaşmaktan gurur duyuyorum. 2026 yılında Türkiye Kültür Yolu Festivali, 20 şehirden 26 şehre genişliyor. Her ilimizden, her bölgemizden 'Türkiye Kültür Yolu Festivali'ni ilimize getirin' talepleri geliyor ancak hak verirsiniz ki her talebe hemen olumlu yanıt verebilme yapabilme şansımızı yok. Biz de bu noktada öncelikli olarak büyükşehirler olmak üzere coğrafi bölgeler, iklim koşulları gibi faktörleri göz önüne alarak festivalimize katılacak yeni illerimizi belirledik. Türkiye Kültür Yolu Festivalimiz Aydın, Eskişehir, Kahramanmaraş, Mersin, Ordu ve Sakarya'nın da katılımıyla, 2026 yılında 26 ilde ve neredeyse 8 aya yayılan bir takvimde hayat bulacak. 2027'de ise Balıkesir, Denizli, Hatay, Kocaeli, Muğla ve Tekirdağ'ın da katılmasıyla toplam il sayısının 32'ye yükselecek" dedi.

110 NOKTADA 730 ETKİNLİK

İstanbul'un ev sahipliğini yaptığı festival, bu yıl 110 noktada, 180 başlık altında toplam 730 etkinlikle şehri kültür ve sanatla buluşturuyor. Dokuz gün sürecek festivalde müzikten tiyatroya, edebiyattan dijital sanata, sergilerden konserlere kadar birçok alanda etkinlikler yer alıyor.

'İSTANBUL BU HİKAYENİN KALBİNDE YER ALIYOR'

İstanbul'un festivaldeki öncü rolüne dikkat çeken Bakan Ersoy, "İstanbul bu hikayenin merkezinde, kalbinde yer alıyor. Çünkü İstanbul, binlerce yıllık tarihiyle sadece bizim değil, tüm insanlığın da gözbebeğidir. Ayasofya'dan Topkapı Sarayı'na, Galata'dan Beyoğlu'na, Boğaziçi'nden Haliç'e uzanan bu şehir; farklı kültürlerin, farklı inançların ve farklı medeniyetlerin izlerini taşıyan eşsiz bir açık hava müzesidir" ifadelerini kullandı.

BOLŞOY TİYATROSU, İLK KEZ İSTANBUL'DA

İstanbul Kültür Yolu Festivali bu yıl yine dünyaca ünlü sanatçılara ve etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Rusya'nın ünlü bale topluluğu Bolşoy Tiyatrosu, İstanbul'da ilk kez sahne alacak. Romeo ve Juliet ile başlayacak gösteriler, Kuğu Gölü ile devam edecek ve dört akşam boyunca bizlere büyüleyici anlar yaşatacak. Modern klasik müziğin önemli ismi Andrea Vanzo, Atatürk Kültür Merkezi'nde konser verecek. Salvador Dali, Henri Matisse, James Cameron ve Steve McCurry'nin dünya prömiyerini yapacağı 'The Haunted Eye' sergisi festival kapsamında sanatseverlerle buluşacak. Ayrıca 'Şakir Paşa Ailesi'nin Beş Harikası' sergisi de dikkat çeken yerli içerikler arasında.

Bakan Ersoy, "Artık gönül rahatlığıyla ifade edebiliriz ki; Türkiye Kültür Yolu Festivali, dünyanın en saygın sanatçılarının, orkestralarının ve etkinliklerinin ajandasında hak ettiği yeri almış, ülkemizin uluslararası bilinirliği ve prestiji en üst seviyeye ulaşmıştır" dedi.

FİLİSTİN İÇİN ÖZEL BİR BÖLÜM

Bu yıl da festivalde Filistin'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekiliyor. 'Nuri Pakdil ve Kudüs', 'Filistin Benim Vatanım', 'Hala Yaşıyorum' ve 'Ben Yıkılmayacağım' başlıklı sergiler, Filistin'e sanat yoluyla destek sunmayı ve Gazze'de yaşanan zulmü tüm dünyaya duyurmayı amaçlıyor.

'KÜLTÜR-SANATLA BÜTÜNLEŞMİŞ BİR TURİZM VİZYONU ORTAYA KOYDUK'

İstanbul'da başlayan Kültür Yolu Festivalleri'nin kısa sürede uluslararası ölçekte ilgiyle takip edilen bir fenomene dönüştüğünün altını çizen Bakan Ersoy, yalnızca kültür ve sanat etkinlikleriyle sınırlı kalmayan bu festivalin aynı zamanda bir vizyonu temsil ettiğini vurguladı.

Bakan Ersoy, "İlk günden bu yana hedefimiz netti: Kültür-sanatla bütünleşmiş bir turizm vizyonu ortaya koymak. Yurdumuzun dört bir yanına dünya çapında kültür-sanat etkinliklerini ulaştırmak ve şehirlerimizin turizm potansiyelini en üst noktaya taşımak. Bugün geldiğimiz noktada; binlerce etkinlik, milyonlarla buluşan on binlerce sanatçı ve ortaya çıkan muhteşem bir sinerji ile bu vizyonun gerçekleştiğini görüyoruz" dedi.

Sürdürülebilirlik ve halkın yaşamına değer katmanın en temel öncelikleri olduğunu belirten Ersoy, bu hedefe ulaştıklarını ifade ederek, İstanbul'dan başlayan festival vizyonunun Türkiye'nin dört bir yanına yayıldığını, her şehrin kendi tarihi ve kültürel kimliğiyle festivallere can verdiğini kaydetti.

'CUMHURBAŞKANIMIZ LİDERLİĞİNDE BÜYÜK MESAFE KAT ETTİK'

Günümüzde turizm anlayışında büyük bir değişim yaşandığını belirterek insanların artık sadece görmek için değil, hissetmek ve deneyimlemek için seyahat ettiğini söyleyen Ersoy, Kültür Yolu Festivalleri'nin de bu anlayışa karşılık verdiğini vurgulayarak, "Bir şehrin ruhunu hissettiren, ziyaretçilere kalıcı bir hafıza bırakan, turizmi kültürle iç içe yaşatan bir anlayışı hayata geçirmiş oluyoruz" dedi.

Festivallerin genç sanatçılar için bir vitrin, ustalar için bir saygı duruşu, uluslararası kültür ve sanat çevreleri için ise bir davetiye niteliğinde olduğunu dile getiren Ersoy, etkinliklerin Adana Müzesi'nden Göbeklitepe'ye, kütüphanelerden kültür merkezlerine kadar pek çok mekanda sanat ve tarihin nabzını tuttuğunu ifade etti.

Son 23 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kültür-sanat altyapısında büyük mesafe kat edildiğini belirten Ersoy, festivallerin modern sanatlardan geleneksel ve klasik sanatlara kadar tüm dalları kucakladığını söyledi. Somut Olmayan Kültürel Mirası yaşatan sanatçılara alan açtıklarını ve onları geleceğe taşıdıklarını kaydetti.

Bilimsel etkinliklerden yaşayan miras şölenlerine, Anadolu Şenliklerinden gençlerle kurulan gönül köprülerine kadar pek çok faaliyetle Türkiye'nin kültürel zenginliğini sergilediklerini vurgulayan Ersoy, şehirlerin marka değerini artırmak için de birçok tanıtım ve turizm çalışmasını hayata geçirdiklerini ifade etti.

'BİR ANADOLU ŞENLİĞİ' DEVAM EDECEK

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bakanlık olarak yerel ve geleneksel değerleri öne çıkararak kültür ve sanatı herkes için ulaşılabilir kılmayı ve bu faaliyetleri sürdürülebilir bir yapıya taşımayı hedeflediklerini belirtti. Bu vizyon doğrultusunda 'Bir Anadolu Şenliği' adıyla yeni bir kültür-sanat etkinliğini hayata geçirdiklerini ifade eden Ersoy, şenliğin bu yıl Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü koordinasyonunda beş farklı şehirde düzenlendiğini söyledi.

22 Ağustos'ta Hakkari'de başlayan etkinliklerin daha sonra Tunceli, Şırnak ve Bingöl'de gerçekleştirildiğini aktaran Ersoy, şenliğin son durağı olan Bitlis'teki programın ise 28 Eylül Pazar günü sona ereceğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin ortaya koyduğu 'Terörsüz Türkiye' vizyonuna da değinen Ersoy, 'Bir Anadolu Şenliği'nin bu vizyonun en önemli bileşenlerinden biri olduğunu vurguladı.

Bakan Ersoy ayrıca, "Bir Anadolu Şenliğimizin ve Yaşayan Miras Şölenlerimizin devam edeceğini de belirtmek isterim" ifadeleriyle bu etkinliklerin sürdürüleceğini kaydetti.

Ersoy, "Temennim odur ki, bu festival sadece İstanbul'da değil, Türkiye'nin dört bir yanında kültür ve sanatın ışığını çoğaltmaya devam etsin. Sanatın birleştirici, iyileştirici ve dönüştürücü gücünü hep birlikte yaşayalım" dedi.

Açılış konuşmasını festivalin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ederek tamamlayan Bakan Ersoy, tüm İstanbulluları ve sanatseverleri festivale katılmaya davet etti.