Bakan Ersoy: Bu burukluğu en kısa sürede atlatacağız

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, buruk bir bayram yaşandığını belirterek, "Bundan sonra yüzümüz hep gülecek.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, buruk bir bayram yaşandığını belirterek, "Bundan sonra yüzümüz hep gülecek. Her geldiğimde daha fazla güler yüzle karşılaşıyorum. Bu da beni çok mutlu ediyor" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kahramanmaraş merkezli depremin vurduğu Malatya'nın Akçadağ ilçesinde, Akçadağ Belediyesi Sosyal Tesisinde depremzedelerle bayramlaştı. Bakan Ersoy, depremzedelerin sohbet ederek, talep ve dileklerini dinledi.

Bakan Ersoy, buruk ama huzurlu bir bayram olmasını dileyerek, "İnşallah bu burukluğu da en kısa sürede atlatacağız. Bundan sonra yüzümüz hep gülecek. Her geldiğimde daha fazla güler yüzle karşılaşıyorum. Buda beni çok mutlu ediyor. İnşallah diğer bütün Malatyalılar olarak hemşerilerimize omuz vereceğiz, destek vereceğiz. Örnek şehir olarak, örnek ülke olarak tüm dünyaya onu göstereceğiz. Hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu bir bayram diliyorum" dedi.