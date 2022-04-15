Bakan Ersoy, 'Bir Lokma Bin Sofra' iftarına katıldı Açıklaması

EYÜP, İSTANBUL (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Vakıflar Genel Müdürlüğünce düzenlenen "Bir Lokma Bin Sofra" iftarına katıldı.

Mihrişah Valide Sultan Eyüp İmareti'nde düzenlenen iftar programına katılan Ersoy, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen aileler ve bursiyer öğrencilerle bir araya geldi.

Bakan Ersoy, etkinlikte yaptığı konuşmada, Vakıflar Genel Müdürlüğünün asırlardır, paylaşma, koşulsuz, çıkarsız ve karşılıksız verme anlayışının yaşatılması ve nesilden nesile aktarılarak sürekliliğinin sağlanması için kurulduğunu dile getirdi.

"İnsanı yaşat ki devlet yaşasın." şiarıyla hareket ettiklerinin altını çizen Ersoy, "Vakıflar, bugün bizlerin yürüdüğü bu yolda, dün yürümüş olan iyilik ve hayır sahiplerinin ektiği ve büyüttüğü birer tohum gibidir. O tohumlar dünyanın dört bir yanında meyveleri vicdan, merhamet, hoşgörü, adalet, paylaşma gibi insanın en güzel hasletleri olan ulu birer ağaç olup kök salmıştır. O insanlar ki Peygamber Efendimizin, 'İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır.' öğüdünü yaşama amacı olarak benimsemiştir. Bu amaca kalpten bağlılıklarıyla, bugüne ulaşan vakıf medeniyetini bina etmişlerdir. Omuzladığımız sorumluluk bu denli eşsiz, böylesine değerli ve son derece ağırdır." dedi.

"Yoksul ve yoksun olanların, zengin ve varlıklı olanlar üzerinde hakkı var"

Mehmet Nuri Ersoy, "vakıf" kavramının, hak taksimi olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Yüce Rabbimiz yoksul ve yoksun olanların, zengin ve varlıklı olanlar üzerinde hakkı olduğunu bizlere bildirmektedir. Vakıf, bu hakka riayet edenlerle sizler gibi hak sahipleri arasında bir aracıdır. Bunu ifade ediyorum çünkü yardım söz konusu olduğunda kimi zaman insan nefsi incinir; gönül çekinir, sıkılır. Bu sebeple bütün hayır ve vakıf sahipleri adına, size verilenlerin zaten bizlerde birer emanet olduğunu iyi anlamanızı, yardım adı altında asli sahipleri olan sizlere döndüğünü bilmenizi isterim. Alacaklısınız. Borcuna sadık olanların ödemelerini gönül rahatlığıyla kabul ediniz. Gayemiz Allah rızasıdır. Sizlerden dileğimiz ise hayır dualarınızdır."

Vakıf anlayışını hayata geçiren, yaşatan ve aktaran geçmişteki tüm insanları rahmetle anan Ersoy, "Mübarek ramazan ayının, ülkemiz ve bütün İslam alemi için huzurdan sağlık ve refaha kadar nice hayırlara vesile olmasını diliyorum. Soframızın bereketi, yemeğimizin tadı olduğunuz için sizlere bir kez daha teşekkür ediyor, hepinize saygılar sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy da, Vakıflar Genel Müdürlüğünün vakıf eserlerinin restorasyonunu yapan bir kurum olmanın ötesinde, manevi duyguların, dayanışma ve iyilik ruhunun gelecek nesillere aktarılmasını kendisine görev addetmiş olan kadim bir kurum olduğunu belirtti.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ise son yıllarda salgından ötürü buruk geçen ramazan ayının, bu yıl iftar sofralarında bir araya gelerek eski neşesini kazandığını söyleyerek, "İnşallah buradan çıkarak daha güzel ramazanlara birlikte kavuşuruz. Bir daha böyle hastalıklarla karşılaşmayız. Bir vakıf kuruluyor. 230 yıl sonra yine bahçesinde oturarak iftarımızı yapıyoruz. Mihrişah Valide Sultan'ı da buradan rahmetle anıyoruz." ifadelerini kullandı.