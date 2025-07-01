Bakan Ersoy, Belek Turizm Yatırımcıları Birliği ile Bir Araya Geldi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Belek Turizm Yatırımcıları Birliğinin (BETUYAB) Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Ali Özdoğan ve yönetim kurulu üyeleri ile görüştü.

Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, BETUYAB heyeti ile Belek'in turizmdeki stratejik konumuna dair değerlendirmelerde bulunduklarını belirterek, "Yeni görevlerinde kendilerine başarılar diliyor, bölge turizmine değer katacak kıymetli çalışmalara imza atacaklarına inanıyorum." ifadesini kullandı.