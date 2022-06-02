BAKAN ERSOY AYAĞIMDAKİ DİKEN SERGİSİNE KATILDI - Haberler

İdris TİFTİKCİ / Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında Hüsamettin Koçan'ın otobiyografik sergisi Ayağımdaki Diken AKM Galeri'de düzenlenen davetle açıldı. Serginin açılışına Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katıldı. Ressam ve akademisyen Hüsamettin Koçan'ın otobiyografik sergisi Ayağımdaki Diken, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında sanatseverlere sunuluyor. Koçan'ın 44. kişisel sergisi olma özelliği taşıyan Ayağımdaki Diken, Atatürk Kültür Merkezi Galeri'de Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla gerçekleşen davetle açıldı. Sanatçının 70'inci yaşı vesilesiyle hayata geçirdiği sergi, 28 Temmuz'a kadar AKM Galeri'de gezilebilecek. İlk kez 2017 yılında Bayburt'un Bayraktar köyünde yer alan Baksı Müzesi'nde sergilenen Ayağımdaki Diken Anadolu'dan merkeze bir öneri olarak geliyor ve Cumhuriyet tarihinin en önemli kültür-sanat merkezi AKM'de sanatseverlerle buluşuyor. Salzburg Şehir Onur Ödülü ve Asya Sanat Bienali Resim Büyük Ödülü gibi çok sayıda uluslararası ödülün de sahibi olan Hüsamettin Koçan, sanatsal üretimle geçmişe ayna tuttuğu Ayağımdaki Diken'i, geri dönmenin imkansızlığıyla yüzleşmenin yeniden inşası olarak tanımlıyor. Sanatçının kişisel tarihinin izlerini sürerek kendi çocukluğuna ve Baksı'ya uzandığı Ayağımdaki Diken; göç olgusu, masal dünyası, değişim, tükenmeyen umutlar ve geleceğe başlama gibi temalara odaklanıyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel