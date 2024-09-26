Atatürk Vizyonuyla Gelecek Yüzyıla Bakış Konferansı'nın Açılışı Gerçekleşti

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye İş Bankası tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen "Atatürk Vizyonuyla Gelecek Yüzyıla Bakış Konferansı"na katıldı.

Ersoy, İş Kuleleri Salonu'nda gerçekleştirilen konferansın açılışında yaptığı konuşmada, Atatürk'ün "muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkma" hedefinin bilimde, sanatta, ekonomide ve toplumsal kalkınmada sağlam adımlarla mümkün olacağını söyledi.

Türkiye İş Bankasının Türkiye Cumhuriyeti'nin en köklü kurumlarından biri olduğuna işaret eden Ersoy, "İş Bankasının 100. kuruluş yıl dönümünü kutlamak üzere bir aradayız. 100 yıl önce atılan bu adım sadece bir bankanın başarı hikayesi değil, aynı zamanda Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ileri görüşlü liderliğinin de sonucudur." ifadelerini kullandı.

Atatürk'ün Türkiye'nin ekonomik bağımsızlığının, siyasi bağımsızlık kadar hayati olduğunu her zaman vurguladığına dikkati çeken Ersoy, şunları kaydetti:

"Ekonomik bağımsızlık, ulusal egemenliğin güvencesidir. İş Bankası da bu vizyonun ışığında, kurulduğu günden bu yana Türkiye'nin ekonomik kalkınmasının en önemli yapı taşlarından biri olmuştur. Atatürk'ün ortaya koyduğu vizyon, yalnızca kendi döneminin değil, gelecek nesillerin de yolunu aydınlatacak bir rehberdir. Onun ekonomik ve sosyal alanlarda hedeflediği modernleşme süreci, yalnızca Batı'yı takip etmek değil, Türk milletini dünya sahnesinde hak ettiği konuma getirme çabasıdır."

"Arkeolojik kazılar ve restorasyonlar ülkemizi cazibe merkezi haline getirmektedir"

Ersoy, kültürel değerlerin korunması ve dünyaya tanıtılmasının en önemli önceliklerinden olduğunu, sadece Türkiye ekonomisinin büyümesi için değil aynı zamanda Türkiye'nin kültürel zenginliklerinin tüm dünyaya tanıtılmasına hizmet etmek için de var güçleriyle çalıştıklarını dile getirdi.

Bu sene başında "60 milyon turist, 60 milyar dolar turizm geliri" hedefini koyduklarını hatırlatan Ersoy, "Türkiye, sadece deniz, kum ve güneşle değil, aynı zamanda tarihin derinliklerinden gelen kültürel zenginlikleriyle de turistlerin ilgisini çekmektedir. Turizm sektörümüzün bu başarısında, dünya çapında gerçekleştirdiğimiz arkeolojik çalışmaların ve kültürel miras projelerimizin büyük bir rol oynadığını söylemek gerekiyor. Geleceğe Miras projemiz ile Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirdiğimiz arkeolojik kazılar ve restorasyonlar kültür turizmini desteklerken, ülkemizi cazibe merkezi haline getirmektedir." diye konuştu.

Bakan Ersoy, 2018-2024 arasında Türkiye'den yurt dışına çeşitli sebeplerle çıkarılan 7 bin 839 eserin titiz bir takip neticesinde Türkiye'ye iadesini sağladıklarını ifade ederek, "Bu yılın ilk 9 ayında ise 35 adet kültür varlığını bu topraklara geri kazandırdık." dedi.

Kültür ve sanatı geniş kesimlere ulaştırmak için Türkiye Kültür Yolu Festivallerini hayata geçirdiklerini aktaran Ersoy, "Bu yıl 16 şehrimizde toplamda 8 aylık süreci kapsayan şekilde festivallerimizi gerçekleştiriyoruz. İş Bankasının 100. yılı vesilesiyle, ekonomik bağımsızlık kadar kültürel bağımsızlığımızın da ne denli önemli olduğunu bir kez daha hatırlıyor, bu değerli kurumumuzu yürekten kutluyorum." şeklinde konuştu.

İş Bankasının Türkiye'nin kalkınmasına ve uluslararası rekabet gücüne katkı sunarak, Atatürk'ün vizyonuna sadık kaldığını vurgulayan Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün, İş Bankası sadece finansal alandaki başarılarıyla değil, sosyal sorumluluk projeleri, sanata ve kültüre yaptığı katkılarla da Atatürk'ün ileri görüşlü bakış açısının bir temsilcisi olmuştur. Gelecek yüzyıla bakarken, Atatürk'ün vizyonuna bağlı kalarak, dünya ile rekabet eden bir Türkiye'nin inşasında hepimizin üzerine düşen büyük sorumluluklar vardır. İş Bankasının 100 yıllık yolculuğu, yalnızca bir bankanın değil, bir milletin kararlılığı, inancı ve geleceğe olan umudunun da hikayesidir."

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran da iki gün devam edecek konferansta değerli isimlerin konuşma yapacağını belirterek, "Adımızın bizzat Atatürk tarafından konulması bizler için hep gurur kaynağı olmuştur. Bu gurur aynı zamanda büyük bir sorumluluktur. İşte biz bu sorumluluk duygusuyla konferansımızı düzenledik." değerlendirmesini yaptı.

İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bali ise "Ulusal Bir Ekonominin İnşası ve Türkiye İş Bankası" başlıklı konuşma yaptı.

Bali, Banka'nın kuruluşunun Cumhuriyet'in ve iktisadi bağımsızlık fikriyatının bir sonucu olduğuna değinerek, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, askeri zaferlerin iktisadi zaferlerle perçinlenmesi gerektiğini sürekli hatırlamıştır." dedi.

"Atatürk Vizyonuyla Gelecek Yüzyıla Bakış Konferansı"

Konferansın konuşmacıları arasında Prof. Dr. Aziz Sancar, Prof. Dr. Paul Krugman, Malcolm Gladwell, Apple Inc. kurucularından Steve Wozniak, IBM Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) Genel Müdürü Ana Paula de Jesus Assis, Prof. Dr. Philippe Aghion ve yazar Brett King yer alıyor.

Ekonomi, bilim, yapay zeka ve sanat gibi çeşitli alanlarda ise Prof. Dr. Şevket Pamuk, Refik Anadol, Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil, Prof. Dr. Daron Acemoğlu, Prof. Dr. Ufuk Akçiğit, Mahfi Eğilmez, Prof. Dr. Asaf Savaş Akat ve Ege Cansen, uzmanlık alanlarında konuşmalar yapacak.

Etkinlikte ayrıca Türkiye'yi temsil eden, önde gelen sporcuların yer aldığı bir panel gerçekleştirilecek.