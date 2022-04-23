BAKAN ERSOY AKM'DE ÇOCUK FESTİVALİNE KATILDI - Haberler

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BAKAN ERSOY AKM'DE ÇOCUK FESTİVALİNE KATILDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi'ndeki (AKM) 23 Nisan Çocuk Festivali Resim Sergisi ödül törenine katıldı.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi'ndeki (AKM) 23 Nisan Çocuk Festivali Resim Sergisi ödül törenine katıldı. Dereceye giren öğrencilere ödüllerini veren Bakan Ersoy, ardından da Devlet Senfoni Orkestrası'nın verdiği konseri dinledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, eşi Pervin ve oğlu Aslancan Ersoy ile birlikte AKM'de düzenlenen 23 Nisan Çocuk Festivali Resim Sergisi ödül törenine katıldı. Bakan Ersoy, festivalde eğlenen çocukları izlerken oğlu Aslancan Ersoy da eğlencenin tadını çıkardı. Daha sonra resim yarışmasında dereceye giren öğrenciler; Mira Çakır, Yağmur İrem Altıntaş, Demir Çamlı, Deniz Delice, Elif Özer ve Beliz Kurt ödüllerini veren Ersoy, çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Bakan Ersoy yine AKM'de sahne alan Devlet Senfoni Orkestrası'nı dinledi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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