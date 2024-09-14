Bakan Ersoy: Antalya'nın Geleceği İçin Çözüm Üreteceğiz

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz çalışmalar ve aldığımız sonuçlar, geleceğe dair umutlarımızı ve kararlılığımızı artırıyor. Antalya için hep birlikte daha iyi adımlar atacak, sorunları çözecek ve başarılarımızı artıracağız." dedi.

Ersoy, AK Parti Antalya İl Başkanlığı tarafından EXPO 2016 Kongre Merkezi'nde düzenlenen "İl Danışma Meclis Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, Antalya'nın geleceği adına aynı vizyon ve hedefler doğrultusunda bir araya gelmenin ve sorunları masaya yatırıp çözüm yolları üretmenin kendisine büyük bir mutluluk ve ilham kaynağı olduğunu belirtti.

Antalya'nın gelişimi ve kalkınması için atılan adımların gelecekte önemli sonuçlar doğuracağına inancının tam olduğunu söyleyen Ersoy, bakanlık ve hükümet olarak seçim öncesinde olduğu gibi seçimden sonra da Türkiye ve Antalya'nın geleceği için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

"Şikayet etmek yerine, çözüm üretmeyi görev biliyoruz"

Ortak hedeflere ulaşmak için bugüne kadar yaptıkları yatırımların karşılığını aldıkça daha çok motive olduklarını ve önlerine daha büyük hedefler koymaktan çekinmediklerine dikkati çeken Ersoy, "Bu yolda karşımıza çıkan her sorunu, büyüklüğüne küçüklüğüne bakmadan çözmeye odaklanıyoruz. Şikayet etmek yerine, çözüm üretmeyi görev biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Turizmin lokomotifi Antalya'nın hedeflerinin, yatırımların, projelerin odağında olduğuna işaret eden Ersoy, "Antalya'mızı layık olduğu daha iyi noktalara taşıyabilmek için bazı kesimlerin yaptığı gibi sadece başarıları değil, sorunları da sahipleniyoruz. Sektör temsilcilerimizin, vatandaşlarımızla iletişim halinde olan sizlerin ilettiği, bizim öngördüğümüz veya tespit ettiğimiz her türlü sorunu tek tek not ediyor ve çözüme ulaşıncaya dek gündemimizde tutuyoruz." dedi.

"Alanya otoyoluyla ilgili ihale süreci tamamlandı"

Antalya için hükümetle çözüm odaklı adımlar atmaya başladıkları öncelikli konulardan birinin trafik ve ulaşım olduğunu kaydeden Ersoy, "Trafik sorununa ilişkin çalışmalar konusunda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız ve ekibiyle yakın iş birliği yapıyoruz." diye konuştu.

"Alanya otoyoluyla ilgili ihale süreci tamamlandı." ifadesini kullanan Ersoy, Karayolları Genel Müdürlüğünün şehir içi trafiğin azaltılması ve ilgili kavşak düzenlemeleri konusunda projeler geliştirdiği bilgisini verdi. Bu yıl içerisinde inşaat sürecinin başlayacağını dile getiren Ersoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da konuyu yakinen takip ettiğini vurguladı.

Sorunlarının sadece trafikle sınırlı olmadığına değinen Ersoy, şöyle konuştu:

"Hem altyapıda hem de hizmet alanlarında yerel yönetimlerin yapamadıklarına da el atmak durumunda kalıyoruz. Serik'teki tesisten sonra, Kemer Atıksu Arıtma Tesisi'ni de tamamlayıp seçim öncesinde açılışını yapmıştık. Hizmete girmiş durumda ve faal olarak çalışıyor. Bunun dışında tüm ilçelerde, altyapı konusunda benzer şikayetler devam ediyor. Biz elbette bu sorunları da adım adım çözerek vatandaşımıza hizmet götürmenin yollarını üreteceğiz." .

Hükümetin gündemindeki en önemli konuların başında ekonomi geldiğine dikkati çeken Ersoy, Antalya'nın hem turizm hem de tarım ekonomisiyle Türkiye genelinde önemli bir katalizör rolü üstlendiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bütçe tasarrufları ve katma değerli yatırımların geliştirilmesi için politikalar üretmeye devam ettiklerini anlatan Ersoy, şöyle konuştu:

"Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz çalışmalar ve aldığımız sonuçlar, geleceğe dair umutlarımızı ve kararlılığımızı artırıyor. Antalya için hep birlikte daha iyi adımlar atacak, sorunları çözecek ve başarılarımızı artıracağız. Milletimizin desteğiyle ülkemizi ve Antalya'yı hak ettiği yerlere taşımaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Toplantıya Ersoy'un yanı sıra AK Parti Antalya milletvekilleri, AK Parti MKYK Üyesi Menderes Türel, AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin ile partililer katıldı.