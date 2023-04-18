Bakan Ersoy, '23 Nisan' sergilerini ziyaret etti

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Ankara'daki Cumhuriyet Müzesi'nde açılan sergileri ziyaret etti.

Ankara'da 2'nci TBMM binası ve Cumhuriyet Müzesi'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle 'Z Kuşağının Kaleminden Tarih, Kültür, Sanat', 'Bir Küçük Tebessüm' ve 'Bir Hayalin İnşası Dijital Enstalasyonu' sergileri açıldı. Sergilerde, 12 ve 17 yaş arasındaki çocukların yaptığı eserler sergilendi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da sergileri ziyaret ederek müze müdürü Bahar Çakırhan'dan eserler hakkında bilgi aldı. Eser sahibi çocuklarla da sohbet eden Ersoy, daha sonra onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Mustafa Kemal Atatürk'ün binin üzerinde fotoğrafının dijital formatta sergilendiği 'Bir Hayalin İnşası Dijital Enstalasyonu'nu da gezen Bakan Ersoy, "Atatürk'ün aslında hep resmi fotoğraflarını görüyorduk. Arşivimizde bir tarama yaptık ve Atatürk'ün gülümseyen fotoğraflarından bir sergi oluşturduk. Özellikle Ata'nın hayatının son dönemlerinde, çocuklarla beraber olduğu gülümseyen fotoğraflarını 2'nci Meclis binamızda 10 gün boyunca sergiliyoruz. Herkesin keyifle görmek isteyeceği fotoğrafların olduğunu düşünüyorum. Sanat tarihine meraklı genç yeteneklerimizin kaleminden çıkan, bizim de fırsat buldukça ziyaret ettiğimiz arkeolojik noktaların onların kaleminden nasıl yansıdığını da görebiliyoruz" dedi.