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Bakan Ersoy, 23 Nisan Bayramı Etkinliğini Ziyaret Etti

Bakan Ersoy, 23 Nisan Bayramı Etkinliğini Ziyaret Etti
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında 'İstiklal Yolu - Mutlu Çocuk Yüzleri' sergisini gezdi. Etkinlikte çocuklar için özel müzik ve dans gösterileri düzenlendi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen "İstiklal Yolu - Mutlu Çocuk Yüzleri" sergisini gezdi.

CSO Ada Ankara'da gerçekleştirilen etkinlik öncesinde Devlet Çok Sesli Müzik Korosu ile Ankara Devlet Sahne Sanatları Çocuk Topluluğu, bayrama özel şarkılar seslendirdi ve kısa bir dans gösterisi sundu.

Gösterinin ardından Bakan Ersoy, 81 ilden 376 öğrencinin, Milli Mücadele süreci ve 23 Nisan temasıyla hazırladığı "İstiklal Yolu - Mutlu Çocuk Yüzleri" resim sergisini gezdi.

Sergi alanında çocuklarla yakından ilgilenen Ersoy, öğrencilerle hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin - Güncel
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