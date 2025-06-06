Bakan Ersoy: 2024'te 3 Milyon Vatandaş Halk Plajlarından Yararlanacak

Bakan Ersoy: 2024'te 3 Milyon Vatandaş Halk Plajlarından Yararlanacak
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, halk plajlarında ücretsiz hizmet kalitesinin artırıldığını ve 2024 yılı itibarıyla 19 halk plajının hizmete gireceğini açıkladı.

(ANKARA) - Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2024 yılında 3 milyondan fazla insanın halk plajlarından yararlandığını belirterek, "Beş yıldızlı hizmet kalitesiyle hayata geçirdiğimiz ücretsiz girişli halk plajlarımızın sayısı, Manavgat Sorgun ve Bodrum Yalıkavak plajlarının da hizmete girmesiyle birlikte 19'a yükselecek" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Beş yıldızlı hizmet kalitesiyle hayata geçirdiğimiz ücretsiz girişli halk plajlarımızın sayısı, Manavgat Sorgun ve Bodrum Yalıkavak plajlarının da hizmete girmesiyle birlikte 19'a yükselecek" ifadelerini kullandı.

Ersoy, 2024 yılında 3 milyonu aşkın vatandaşın halk plajlarından yararlandığını kaydederek, "2025 Mayıs sonu itibarıyla 180 bini aşkın ziyaretçiyi ağırladı" dedi. Ersoy, paylaşımında, "Engelli dostu altyapılar, çevreye duyarlı düzenlemeler, yüksek hijyen ve konfor standartlarıyla halk plajlarımız, yalnızca erişilebilir değil; aynı zamanda örnek bir kamu hizmeti modeli olmaya devam ediyor" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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