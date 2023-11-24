Bakan Ersoy, 13. Uluslararası Resort Turizm Kongresi'nde konuştu: (2)

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bu yıl kış turizmi, termal turizm, atık su tesisleri, ücretsiz halk plajları gibi farklı projelerdeki altyapı çalışmaları için 1,5 milyar liranın üstünde kaynak ayrıldığını bildirdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bu yıl kış turizmi, termal turizm, atık su tesisleri, ücretsiz halk plajları gibi farklı projelerdeki altyapı çalışmaları için 1,5 milyar liranın üstünde kaynak ayrıldığını bildirdi.

Ersoy, Antalya'da Belek Turizm Bölgesi'ndeki Nest Kongre Merkezi'nde düzenlenen 13. Uluslararası Resort Turizm Kongresi'nin açılışında yaptığı konuşmada, turizmi çeşitlendirmek amacıyla önemli çalışmalara imza attıklarını söyledi.

Turizm Master Planı'nı, sürdürülebilirlik yaklaşımla hazırladıklarını ifade eden Ersoy, bakanlığın öncülüğünde turizm ürünlerinin çeşitlendirilmesi, kitle turizmi kaynaklı olarak kıyı alanlarında ortaya çıkan baskının azaltılması ve turizmin sosyo-ekonomik yararlarının daha az gelişmiş yörelere yayılması adına çeşitli projeler geliştirildiğini bildirdi.

Bakan Ersoy, Bisiklet Dostu Otel Sertifikası, Dağ-Doğa Yürüyüşü Projesi, Yayla Turizmi Projesi, Akarsu Turizmi Projesi, Bisiklet Tur Güzergahlarının Belirlenmesi-Geliştirilmesi Projesi, Kuş Gözlemciliği Projesi, Tarım-Çiftlik Turizmi Projesi, Botanik Turizmi Projesi, İpek Yolu Projesi gibi konularda sayıların ve çeşitliliğin artırılması için de çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

Turizm Teknik Meslek Lisesi sayısı artıyor

Sektörde iş gücü sorununun çözümü için geçen yıl Milli Eğitim Bakanlığı ile bir protokol imzalayarak, turizm meslek liselerini teknik lise seviyesine yükselttiklerini anlatan Ersoy, artık Turizm Meslek Teknik Liseleri'nde yabancı dil ağırlıklı eğitim verildiğini ve öğrencilerin, nisandan ekim sonuna kadarki stajlarını öğretmenleriyle protokole dahil edilen otellerde yaptıklarını söyledi.

Öğrencilerin hem uygulamalı eğitimi düzgün bir şekilde aldıklarını hem 3 lisan öğrenerek mezun olduklarını dile getiren Ersoy, "Sistem çok iyi çalışıyor. Biz bu uygulamaya başladığımızda 76 Turizm Meslek Lisesi vardı. Tamamı teknik liseye dönüştürüldü. Ama bu sayı da yetmedi. Bazı teknik liseleri de talep üzerine Turizm Teknik Meslek Lisesine dönüştürdük. Hedefimiz, en az 200 meslek lisesinin Turizm Teknik Meslek Lisesi olarak hizmet vermesini sağlamak." diye konuştu.

"Bu yıl altyapı çalışmaları için ayrılan kaynak 1,5 milyar lirayı geçti"

Ersoy, turizmde altyapı çalışmalarına da ağırlık verdiklerini bildirdi. 2002-2023 döneminde turizm amaçlı çevre düzenlemesi ile altyapının geliştirilmesi, ücretsiz halk plajı yapımı ve sürdürülebilir turizm kapsamındaki faaliyetler için yaklaşık 3,6 milyar liralık kaynak kullanıldığını aktaran Ersoy, şunları söyledi:

"2023 yılı için kış turizmi, termal turizm, atık su tesisleri, ücretsiz halk plajları gibi farklı projelerdeki altyapı çalışmaları için ayırdığımız kaynak miktarı 1,5 milyar lirayı geçmiş. Her ne kadar büyükşehir belediyelerinin sorumluluğunda olsa da onların yapmadıkları altyapı yatırımlarını bakanlık olarak devralıp biz yapıyoruz."

Antalya Belek Serik-2 ve Muğla Bodrum Atıksu Arıtma Tesisi yatırımlarının bakanlıkça tamamlanarak hizmete alındığını belirten Ersoy, şubatta yapımına başlanan Antalya Kemer Çamyuva Atıksu Arıtma Tesisi'ni de gelecek yıl martta hizmete açacaklarını bildirdi.

Bakan Ersoy, ücretsiz halk plajı projesi kapsamında 2019'dan bu yana 15 ücretsiz halk plajını hizmete açtıklarını dile getirdi.

Arkeolojide "altın çağ" dönemi

Arkeolojik çalışmalara da ciddi kaynak ayrıldığını söyleyen Ersoy, bu yıl sonunda yerli, yabancı, kurtarma ve su altı kazısı, yüzey araştırmaları gibi çeşitli alanlarda 720 arkeolojik çalışma sayısına ulaşılacağını belirtti.

2019'da kazıları 12 aya yaymaya başladıklarını anımsatan Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu sayede Türk bilim heyetleri tarafından yürütülen toplam 133 kazı alanında çok ciddi ilerlemeler kaydettik. 2024'de bu projemizi en az 144 kazı alanında sürdüreceğiz. Yakaladığımız bu başarıların verdiği güvenle 2023 yılında Geleceğe Miras Projesi'ni hayata geçirdik. İkinci aşamada yabancı bilimsel heyetler tarafından yürütülen kazı çalışmalarımızı da bu projeye dahil ettik. Söz konusu kazılarla ilgili koordinasyonu sağlamak üzere Türk bilim insanlarından birer koordinatör kazı başkanı atayarak çalışmalarımızın ivmesini arttıracağız. Bu Türk arkeoloji tarihinin de dönüm noktasıdır. Ülkemizdeki kazı çalışmalarının tamamı tarihimizde ilk kez Türk bilim insanlarının başkanlığı ve koordinatörlüğü altında yürütülecektir."

Proje ile arkeolojik alanlardaki yapıları, bilimsel veriler ışığında çok kısa sürelerde ayağa kaldırmayı amaçladıklarını söyleyen Ersoy, "Hedefimiz, son 60 yılda Türkiye'de arkeolojiyle ilgili yapılanlara eş değer işi önümüzdeki 4 yılda tamamlamak. Bu dönem Türk arkeolojisinin 'altın çağı' olacaktır." dedi.

Turizmcilere antik kentleri ziyaret etmelerini öneren Ersoy, değişiklikleri çok net görebileceklerini kaydetti.

(Bitti)