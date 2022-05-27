Bakan Dönmez: Türkali-2'de günlük 2,6 milyon metreküplük gaz akışını yakaladık - Haberler

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez 5. Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde yaptığı konuşmada Karadeniz'de temmuz ayında boruların deniz altına döşenmesi için ilk kaynağın yapılacağını belirterek, "İnşallah önümüzdeki yıl vatandaşlarımız Karadeniz gazıyla buluşacak. Karadeniz gazını mutfağında kullanacak. Borular 2 bin 200 metre su derinliğinden geçecek ve toplamda da 170 kilometre uzunluğunda olacak. Türkali-1 ve Türkali-2 kuyularındaki akış testlerini tamamladık. Türkali-1'de günlük 1,7 milyon metreküp, Türkali-2'de günlük 2,6 milyon metreküplük gaz akışını yakaladık. Testlerimiz sonucu kuyu başına günlük ortalama 3 milyon metreküpe kadar çıkabileceğimizi gördük" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 5. Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Zirvesi'ne katıldı. T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayesinde gerçekleşen Zirve'ye, Bakan Fatih Dönmez'in yanı sıra Bulgaristan Eski Çevre Bakanı, Avrupa İklim Vakfı Asil Üyesi, Avrupa Bina Performans Enstitüsü Başkanı Julian Popov, bürokratlar ve sektör temsilcileri katıldı. Oturumda, enerji dönüşüm stratejileri ile ilgili bilgi ve gelişmeler aktarıldı.

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Demirören Haber Ajansı / Güncel