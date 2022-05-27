BAKAN DÖNMEZ: TÜRKALİ-2'DE GÜNLÜK 2,6 MİLYON METREKÜPLÜK GAZ AKIŞINI YAKALADIK - Haberler

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez 5. Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde yaptığı konuşmada Karadeniz'de temmuz ayında boruların deniz altına döşenmesi için ilk kaynağın yapılacağını belirterek, "İnşallah önümüzdeki yıl vatandaşlarımız Karadeniz gazıyla buluşacak. Karadeniz gazını mutfağında kullanacak. Borular 2 bin 200 metre su derinliğinden geçecek ve toplamda da 170 kilometre uzunluğunda olacak. Türkali-1 ve Türkali-2 kuyularındaki akış testlerini tamamladık. Türkali-1'de günlük 1,7 milyon metreküp, Türkali-2'de günlük 2,6 milyon metreküplük gaz akışını yakaladık. Testlerimiz sonucu kuyu başına günlük ortalama 3 milyon metreküpe kadar çıkabileceğimizi gördük" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 5. Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Zirvesi'ne katıldı. T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayesinde gerçekleşen Zirve'ye, Bakan Fatih Dönmez'in yanı sıra Bulgaristan Eski Çevre Bakanı, Avrupa İklim Vakfı Asil Üyesi, Avrupa Bina Performans Enstitüsü Başkanı Julian Popov, bürokratlar ve sektör temsilcileri katıldı. Oturumda, enerji dönüşüm stratejileri ile ilgili bilgi ve gelişmeler aktarıldı.

"ŞİRKETE TOPLAM 3 MİLYON 236 BİN 666 LİRA PARA CEZASI KESİLDİ"

Bakan Dönmez, Isparta'da yoğun kar yağışından dolayı yaşanan elektrik sorununu hatırlatarak, "Bizler de olayın akabinde Isparta'ya intikal ettik ve bütün çalışmaları yerinde koordine ettik. O gün yaptığımız açıklamada da konunun derinlemesine araştırılacağını belirtmiştik. Yapılan tetkikler sonucu, bölgenin dağıtım şirketi Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin gerekli iyileştirme, yenileme ve kapasite artırımı yatırımlarını zamanında yapmadığını tespit ettik. Şirkete toplamda 3 milyon 236 bin 666 liralık idari para cezası kesildi. Ayrıca vatandaşlarımızın mağduriyetinden kaynaklı durumlar için de tahkikatlar yapıldı. Uzun süreli kesintiler ve olaydan hemen sonra vatandaşlarımızın kullandıkları elektrikli araçların zarar görmesinden dolayı, gereken bütün tazminatların şirket tarafından ödenmesine karar verildi. Ayrıca her bir aboneye 109 lira, diğer abone gruplarına göre ise bağlantı gücüne göre bin 307 liraya kadar ödeme yapılacak. Vatandaşlarımız ilgili dağıtım şirketine başvurarak söz konusu bedeli şirketten alabilecek. Burada şirket toplam 15 milyon 583 bin 459 lira tutarında tazminat ödeyecek" ifadelerini kullandı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel