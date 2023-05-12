Bakan Dönmez: Türk mühendisinin, Türk insanının kendine güveni geldi

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Artık Türk mühendisinin, Türk insanın kendine güveni geldi. Daha önce 'know-how' anlaşmaları kapsamında ürettiğimiz, geliştirdiğimiz, bakımını yaptığımız birçok ürünü artık kendimiz geliştiriyoruz. En güzel örneklerini Savunma Sanayii'nde görüyoruz" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, BOTAŞ ile TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. (TEI) gaz türbinli motorların servis ve bakım anlaşması ile yeni gaz türbinleri geliştirilmesi ve temini protokol imza törenine katıldı. TEI Eskişehir Yerleşkesi'nde düzenlenen imza töreninde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in yanı sıra Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, BOTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Burhan Özcan, TEI Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Osman Saim Dinç ve TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Akşit yer aldı.

Konuşmaların ardından BOTAŞ ile TEI arasında gaz türbinli motorların servis ve bakım anlaşması ile yeni gaz türbinleri geliştirilmesi, temini protokolü imzalandı.