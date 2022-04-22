Bakan Dönmez: Tüm abone gruplarında elektriği kesik abone sayısı 278 bindir

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bugün itibarıyla tüm abone gruplarında elektriği kesik abone sayısının 278 bin olduğunu duyurdu.

Bakan Dönmez, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun bugün 4 milyon hanenin elektriği kesikmiş gibi oluşturmaya çalıştığı söylem algıdır, manipülasyondur, çarpıtmadır. Bugün itibarıyla tüm abone gruplarında elektriği kesik abone sayısı 278 bindir. Bu da toplam abone içinde yüzde 0.6'dır" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel