BAKAN DÖNMEZ, SÖĞÜTT'TE CUMHUR İTTİFAKI MİTİNGİNDE KONUŞTU

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bilecik'in Söğüt ilçesinde Cumhur İttifakı milletvekili adaylarıyla birlikte partisinin düzenlediği mitinge katıldı. Buradaki konuşmasında muhalefeti eleştiren Bakan Dönmez, Kardeşlerim muhalefeti görüyorsunuz. Her gün biri bir yerde bir gün ak dediklerine, ertesi gün kara diyorlar. Bunlar öyle adamlar ki Edirne'ye gider 'içki fiyatlarını düşüreceğiz' derler. Konya'ya gider 'ben seyit torunuyum' derler. Kayseri'ye gider, Bilecik'e gelir bozkurt işareti yaparlar. İzmir'de Atatürkçülük yaparlar, Van'a gider PKK işaretleriyle milleti selamlarlar. Selahattin Demirtaş'a özgürlük derler. Apo'ya özgürlük diyenlere bir çift laf etmezler. Trabzon'a, Rize'ye giderler milliyetçi kesilirler. Diyarbakır'a giderler özerklik getireceğiz derler. Bunlar bulundukları kaba göre şekil alırlar. Bunların kaç yüzü var bilmiyoruz. Bunlar doğuda başka, batıda başka. Kuzey de başka, güneyde bambaşka. Bunlar nabza göre şerbet verir. Zannediyorlar ki millet bunları görmüyor. Millet bunları bilmiyor. Bunlar milletin derdiyle üzülmez. Milletin sevinciyle mutlu olmaz. Bizi onlardan ayıran en büyük fark bu kardeşlerim. Biz Trabzon'da Eren Bülbül'üz. Diyarbakır'da Yasin Börü. Batman'da Aybüke Yalçın'ız. Niğde'de Ömer Halisdemir, Elazığ'da Feti Sekin'iz. Biz batıda neysek doğuda da o'yuz dedi.

AVRUPA BASININDA ÇIKAN HABERLER

Avrupa basınının Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek mesajları yayınladığını anlatan Bakan Dönmez, Görüyorsunuz değil mi Avrupalı, Amerikalı dergiler, gazeteler, televizyonlar günlerdir hangi manşetleri atıyorlar Günlerdir muhalefeti parlatmak için neler yapıyorlar. Çünkü onlar da biliyor. Bizim muhalefet kullanışlı. Ne derlerse yaparlar. Adamlar da bunu biliyor. Geçen Alman medyasında Kılıçdaroğlu seçilirse yapması gereken 13 madde diye bir liste yayınladı. Anlayacağınız yol haritalarını da çizdiler. Listede neler mi var kardeşlerim Tam bir ihanet listesi. Diyorlar ki terör örgütüne yapılan operasyonları durdurun. PKK'ya askeri müdahalede bulunmayın. Suriye'deki terör örgütü uzantısıyla anlaşın. Kavala ve Demirtaş'ı serbest bırakın. Ermeni soykırımını tanıyın. Doğu Akdeniz'den çekilin. Yunanistan'ı kışkırtmayın. Ege'de, Akdeniz'de askeri faaliyetleri azaltın. Doğuda özerklik taleplerini kabul edin. Kıbrıs'taki iddialarınızdan vazgeçin. Daha bitti mi Bitmedi. Diyorlar ki başörtüsü laikliği tehdit ediyormuş. Bunu da tekrar düzenleyin diyorlar şeklinde konuştu.

'DÜNYAYI İNANDIRDIK, BUNLARI İNANDIRAMADIK'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de keşfedilen doğalgazın artık evlerinde kullanır hale geldiğini ancak muhalefetin halen gazın bulunduğuna inanmadığını söyledi. Bu keşifle birlikte rekor kırdıklarını belirten Dönmez, Karadeniz gazımız hayırlı uğurlu olsun. Bazıları inanmadı biliyorsunuz. Biz dünyayı inandırdık, rekor kırdık bunları inandıramadık. Dünyanın önde gelen denetim şirketleri inandı. Bunlardan tık yok. Denizlerdeki aramaların yanına karayı da ekledik. Son olarak ismi hep terörle anılan Gabar'da Türkiye'nin en büyük keşfine imza attık. O bölgede günde 100 bin varil üreteceğiz değerli kardeşlerim. Duracak mıyız Hayır. Varsa bulacağız. Kimseni şüphesi olmasın. Biz bazıları gibi emirleri, talimatları dışarıdan değil milletimizden alıyoruz milletimizden ifadelerini kullandı.

Mitingde Bakan Dönmez'in yanı sıra Cumhur İttifak partilerinin Bilecik milletvekili adayları da birer konuşma yaptı.