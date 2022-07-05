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Bakan Dönmez: "Şimdi sıra derin denizlerde"

İhlas Haber Ajansı - Musa Erdoğan - Güncel
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Bakan Dönmez: "Şimdi sıra derin denizlerde" Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Şimdi sıra derin denizlerde" dedi.

Bakan Dönmez: "Şimdi sıra derin denizlerde"

ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Şimdi sıra derin denizlerde" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şimdi sıra derin denizlerde" ifadesini kullanarak, "Yüz yılın projesi, adım adım ilerliyor" konulu bir video paylaşımında bulundu.

İhlas Haber Ajansı / Musa Erdoğan - Güncel

Fatih Dönmez Güncel Haberler

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