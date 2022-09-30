Bakan Dönmez: "Silivri'deki yer altı gaz deposu tam dolu vaziyette kışa giriyoruz" Güncel Haberler Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in açıklaması DÜZCE - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, AK Parti Düzce İl Başkanlığında açıklamalarda bulundu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in açıklaması DÜZCE - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, AK Parti Düzce İl Başkanlığında açıklamalarda bulundu. (1) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz Gaz Sahası'nda kabloları denizin tabanına döşeyecek geminin İstanbul Boğazı'na geldiğini açıkladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Silivri'deki yer altı gaz deposunun tam dolu olduğunu açıkladı. Güncel Kaynak: AA / Ömer Faruk Cebeci Fatih Dönmez AK Parti Düzce Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Bakan Dönmez: 'Silivri'deki yer altı gaz deposu tam dolu vaziyette kışa giriyoruz' - Haberler

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