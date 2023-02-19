Bakan Dönmez, İskenderun'da demirleyen kruvaziyer gemisinde konaklayacak depremzedeleri karşıladı Güncel Haberler Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hatay'ın İskenderun ilçesinde demirleyen yolcu gemisine yerleştirilmeye başlanan depremzedeleri karşıladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hatay'ın İskenderun ilçesinde demirleyen yolcu gemisine yerleştirilmeye başlanan depremzedeleri karşıladı. Bakan Dönmez, depremzedelerin konaklaması için Tosyalı İskenderun Limanı'na getirilen 1056 yataklı kruvaziyerde afetzedelerle sohbet etti. "Yüzen otel" olarak bilinen gemide ilk kayıtlarını yaptıranların taleplerini dinleyen Dönmez, oyun odasında vakit geçiren çocuklarla ilgilendi. İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek ve gemi yetkilileriyle kısa bir toplantı yapan Dönmez, daha sonra limandan ayrıldı. Kaynak: AA / Güncel Fatih Dönmez İskenderun Hatay Güncel Haberler

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