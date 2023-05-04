BAKAN DÖNMEZ GÜNEŞ PANELLERİ ÜRETİMİNDE DÜNYADA 3'NCÜ SIRAYA GELDİK

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin güneş paneli üretiminde dünyada üçüncü sırada yer aldığını ifade ederek, 'Artık güneş panellerini burada üretiyoruz. Güneş panelleri üretiminde dünyada 3. sıraya geldik. Birinci sırada Çin, ikinci sırada Vietnam ve üçüncü sırada Türkiye var. Sadece kendi ülkemizde kullandığımız panelleri değil, Avrupa, Orta Doğu, Afrika, Orta Asya gibi hatta Amerika'ya kadar ihraç yapabiliyoruz dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi ile Anadolu Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen İç Anadolu Kariyer Fuarı (İKAF) açılışına katıldı. Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsündeki fuarda 19 üniversite ile çok sayıda şirkette stant açtı. Fuarın açılışında konuşan Bakan Dönmez, Türkiye'nin yenilebilir enerji konusunda önde gelen ülkeler arasına girdiğini söyledi.

Daha önce güneşi, suyu, rüzgarı elektriğe çevirecek teknolojilerin yurt dışından ithal edildiğini ancak artık Türkiye'de üretildiğine dikkat çeken Bakan Dönmez, 'Daha önce rüzgar, güneş, hidrolik, su, jeotermal gibi kaynaklar bizimdi. Herhangi bir bedel ödemiyorsunuz rüzgar ve güneş için. Ancak güneşi, suyu, rüzgarı elektriğe çevirecek teknolojileri yurt dışından ithal ediyorduk. Şimdi akımı tersine çevirdik. Bakın güneşte yani güneş enerji sistemlerinde yüzde 75'i, rüzgar ve biyokütlede yüzde 60-65'leri, jeotermalde yüzde 55'ler oranında yerli teknolojiye sahip bir ülke konumuna geldik. 2 gün önce Avrupa'nın en büyük tek parçalı güneş enerji santralini açtık. Santralde kullanılan 3 milyondan fazla panel Türkiye'de üretildi. Ankara'da büyük bir AR-GE merkezi de var. Artık güneş panellerini burada üretiyoruz. Güneş panelleri üretiminde dünyada üçüncü sıraya geldik. Birinci sırada Çin, ikinci sırada Vietnam ve üçüncü sırada Türkiye var. Sadece kendi ülkemizde kullandığımız panelleri değil, Avrupa, Orta Doğu, Afrika, Orta Asya gibi hatta Amerika'ya kadar ihraç yapabiliyoruz. Bugün rüzgar enerjisinde kullanılan kule, jeneratör, hız dönüştürücüleri, bağlantı elemanları gibi kritik parçalar yine Türkiye'de üretiliyor. Kanat ihraç ediyoruz. Özellikle İzmir bölgesine çok ciddi bir kanat üretimi söz konusu. Tabii o türbinler böyle uzaktan gözüktüğü gibi değil. Yani kanadın bir uzunluğu 100 metreyi geçiyor. Bir futbol sahasını düşünün. İki kanat, iki futbol sahası. Süpürdüğü alan iki futbol sahası büyüklüğünde bir alanı süpürüyor, bir turda dedi.

Fuara katılan gençlere seslenen Bakan Dönmez, teknolojiye sahip ülkelerin dünyanın geleceğinde de söz sahibi olacağını anlatarak, 'Gençler biz size güveniyoruz. Sizin heyecanınıza, gençlik aşkınıza, ateşinize güveniyoruz. Şunu unutmayın gelecekte teknolojiye sahip olan dünyanın geleceğinde de söz sahibi olacak. Teknoloji bağımsızlığı kavramını unutmayın. Geleceğin en önemli ajandalarından biri olacak. Biliyorum pek çoğunuz bugünden kariyer planlarını yapmaya başladı. Türkiye hızla artan enerji ihtiyacı ve büyüyen ekonomisi ile enerji teknolojilerinde büyük vaatler sunuyor. Enerjiyi de bu gözle yeniden düşünmenizi isterim şeklinde konuştu.

Bakan Dönmez'in yanı sıra fuar açılışında, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, İl Jandarma Alay Komutan Albay Ercan Atasoy, AK Parti İl Başkanı Süleyman Reyhan, üniversitesi rektörleri yer aldı.