Bakan Dönmez: Geçici de olsa olağandışı tedbirleri almamız gerekiyor

NATO PA Siyasi Komisyon ile Akdeniz ve Orta Doğu Özel Grubu Ortak Toplantısı'nda konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez "Enerji sektöründe meydana gelen dalgalanmalar ve fiyat artışları hiç şüphesiz önümüzde de birtakım zorlukları karşımıza çıkartmakta. 2020 yılı ile karşılaştırdığımızda ham petrol fiyatları 2-3 kat, doğalgaz neredeyse 10 kat, kömür fiyatları da 5 kattan fazla artış gösterdi. Yaşanan bu olağandışı dönemi olağan tedbirlerle yönetmek kolay gözükmüyor. Bu sebeple geçici de olsa olağandışı tedbirleri almamız gerekiyor" dedi.

NATO PA Siyasi Komisyon ile Akdeniz ve Orta Doğu Özel Grubu Ortak Toplantısı İstanbul'da düzenlendi. Sabah saatlerinde başlayan toplantıya çok sayıda NATO üyesi ülkelerin temsilcileri ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar katıldı.

"İTHALAT BAĞIMLILIĞIMIZIN DÜŞÜRÜLMESİ AMACIYLA HİDROKARBON ARAMALARIMIZA AĞIRLIK VERDİK"

"2. VE 3. NÜKLEER SANTRALLER İÇİN ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR"

"GEÇİCİ DE OLSA OLAĞANDIŞI TEDBİRLERİ ALMAMIZ GEREKİYOR"

Demirören Haber Ajansı / Güncel