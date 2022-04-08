Bakan Dönmez, Filyos Limanı'nda çalışanlar ile iftar yaptı - Haberler

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Bakan Dönmez, Filyos Limanı'nda çalışanlar ile iftar yaptı

İhlas Haber Ajansı - Mustafa Cenik - Güncel
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Bakan Dönmez, Filyos Limanı'nda çalışanlar ile iftar yaptı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Yavuz Sondaj Gemisi'ni uğurlamak ve Filyos Limanı'ndaki çalışmaları yerinde incelemek için geldiği Zonguldak'ta, liman çalışanları ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortkalığı personeli ile...

Bakan Dönmez, Filyos Limanı'nda çalışanlar ile iftar yaptı

ZONGULDAK - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Yavuz Sondaj Gemisi'ni uğurlamak ve Filyos Limanı'ndaki çalışmaları yerinde incelemek için geldiği Zonguldak'ta, liman çalışanları ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortkalığı personeli ile iftar yaptı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, beraberinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, beraberinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürü Melih Han Bilgin ve Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz ile önce Yavuz Sondaj Gemisi'ni yeni görevine uğurlamak ardından da Filyos Limanı'ndaki çalışmaları yerinde incelemek için geldiği Zonguldak'ta liman çalışanları ve TPAO personeli ile iftar yaptı. Bakan Dönmez akşam ezanından önce yemeğini almak için girdiği sırada yaptığı yemeklerden dolayı şef Savaş Baştemur'u tebrik etti.

Bakan Dönmez, Filyos Limanı'nda çalışanlar ile iftar yaptı

Bakan Dönmez, Filyos Limanı'nda çalışanlar ile iftar yaptı

Bakan Dönmez, Filyos Limanı'nda çalışanlar ile iftar yaptı

Bakan Dönmez, Filyos Limanı'nda çalışanlar ile iftar yaptı

Bakan Dönmez, Filyos Limanı'nda çalışanlar ile iftar yaptı

Bakan Dönmez, Filyos Limanı'nda çalışanlar ile iftar yaptı

Bakan Dönmez, Filyos Limanı'nda çalışanlar ile iftar yaptı

Bakan Dönmez, Filyos Limanı'nda çalışanlar ile iftar yaptı

İhlas Haber Ajansı / Mustafa Cenik - Güncel

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