Bakan Dönmez'den TEI'ye ziyaret

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. ( Teı ) Eskişehir tesislerini ziyaret etti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Eskişehir'de Teı'yi ziyaret etti. Bakan Dönmez'e ziyaretinde Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Şeref Kalaycı ve beraberindeki heyet eşlik etti. Burada incelemelerde bulunan Dönmez'e TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut F. Akşit, TEI'nin özgün motor projeleri, uluslararası motor parça ve modül üretim kabiliyetleri, bakım, onarım çalışmaları ve test altyapıları hakkında bilgi verdi.

Bakan Dönmez, "Başarılarıyla göğsümüzü kabartan ve bu başarıların altında imzası bulunan başta TEI Genel Müdürümüz Sayın Prof. Dr. Mahmut Akşit olmak üzere tüm ekibi tebrik ediyorum" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel