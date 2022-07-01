BAKAN DÖNMEZ, ESKİŞEHİR VALİSİ AYYILDIZ'I ZİYARET ETTİ ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız'ı makamında ziyaret etti. ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız'ı makamında ziyaret etti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Eskişehir'de Vali Erol Ayyıldız'ı makamında ziyaret etti. Valilik girişinde karşılanan Bakan Dönmez, daha sonra valilik anı defterini imzaladı. Bakan Dönmez 'in Vali Ayyıldız'ı ziyareti basına kapalı olarak yapıldı. Demirören Haber Ajansı / Güncel Güncel Haberler

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