BAKAN DÖNMEZ BEYLİKOVA'DA MUHALEFETİ ELEŞTİRDİ

Bakan Dönmez: Son 20 yılda yaptıklarımız ile aradaki farkı kapattık (2)

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 'Nadir Toprak Elementi' tesislerinin ardından seçim çalışmalarına Beylikova ilçesinde devam etti. Belediye Başkanlığı hizmet binası önünde Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp ve partililer tarafından karşılanan Bakan Dönmez, halkı selamladı. Belediye önünde toplanan halka hitap eden Bakan Dönmez, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Temiz 300 milyar dolar' para bulduğuna ilişkin söylemlerini eleştirdi.

'BUGÜN BORÇ ALAN YARIN TALİMAT ALIR'

Muhalefetin 'göz boyamak' için yatırım geleceğini açıkladığını öne süren Bakan Dönmez, "Aslında fazla da bir yatırım gelecek hali kalmadı ama vatandaşın gözünü boyamak için ve diyorlar ki 'Peki kaynağınız nereden?' Düşünmemiş Beyefendi. Sağa sola gitmiş, buna akıl vermişler. 'Ya bizde para çok sana göndeririz.' Bir sene önce diyordu ki Londra'dan buraya yatırımcılar geldiği zaman 'Bunlar kara para, tefecinin parası ha sakın kullanmayın' diyen Beyefendi, birkaç ay önce gitmiş Londra'ya. 'Ben para buldum' diyor. Siz demediniz mi, 'Para buralarda çok temiz değil, ben temizini buldum' diyor. Paranın temizi kirlisi nasıl oluyor anlamadım. 'Ne kadar buldun?' diyorlar. 300 milyar dolar. Yaz desem yazamaz, kaç tane sıfır var? Peki hadi diyelim ki getirdin, mümkün değil de, bugün babası oğluna vermiyor bu parayı borç olarak. Bugün borç alan yarın talimat alır" dedi.

Bakan Dönmez, asıl kaynağın petrol ve doğal gaz çıkarılan Anadolu ve Karadeniz'de olduğu belirterek, "Biz bunu 2000 yılından önceki dönemde çok iyi biliyoruz, yaşadık. IMF borç para veriyordu, arkasından da bir komiser görevlendiriyordu. Bakanlar önünde hizada, Başbakan karşılıyor. 'Parayı nereye harcayacaksınız? Bir bakayım' diyor. Hükümeti sıkıştırıyor, 'İşçiye zam yapmam lazım' diyor. Bakıyor, IMF masası komiserine diyor ki 'Zam istiyor, işçiye verelim mi?' Olmaz. Memurlar toplanıp geliyor. Memurlar zam istiyor. Hükümet dönüyor, IMF komiserine bakıyor. 'Böyle bir talep var. Ne yapalım?' Olmaz. Emekli zam istiyor, dönüyor, bakıyor. Olmaz. Biz hiç 2002 yılından sonra IMF'ye icazet almaya gittik mi? Borçlarını kapattık, kapı dışarı gönderdik" diye konuştu. Bakan Dönmez, konuşmasının ardından Beylikova ve Alpu ilçelerinde esnafı ziyaret edip, muhtarlarla bir araya geldi. (DHA)