BAKAN DÖNMEZ: 4'ÜNCÜ SONDAJ GEMİMİZ İNŞALLAH 19 MAYIS GÜNÜ TÜRKİYE'DE OLACAK - Haberler

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ev sahipliğinde, bu yıl 3'üncüsü gerçekleştirilen Petrol Endüstrisinde Milli Teknolojiler (PEMT'22) toplantısına katıldı. Pendik'te düzenlenen ve iki gün sürecek etkinlikte, Türkiye'nin kara ve denizde sürdürdüğü sondaj operasyonlarında yerlileştirme ve millileştirme hamleleriyle kat ettiği mesafe ile başarılı örnekler konuşuldu. Bakan Dönmez toplantı öncesinde sergi alanını gezerek, Türkiye Petrolleri A.O. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Melih Han Bilgin'den bilgi aldı.

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Demirören Haber Ajansı / Güncel