Bakan Dönmez: 4'üncü sondaj gemimiz inşallah 19 Mayıs günü Türkiye'de olacak - Haberler

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"3 YILDA 138 MİLYON VARİL EŞDEĞERİ YENİ REZERV"

Sadece denizde değil, karada da yoğun bir çalışma yapıldığını belirten Bakan Dönmez, "2021 yılında 112 kuyunun sondajını tamamladık. 2022 hedefimiz, 150 kuyunun sondajını tamamlamak. Kara alanlarımızda yaptığımız çalışmalarda son 3 yılda toplam 138 milyon varil petrol eşdeğeri yeni rezerv ekledik" dedi.