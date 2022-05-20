Bakan Dönmez: 4'üncü sondaj gemimiz, dünyadaki 5 gemiden 1'i - Haberler

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Bakan Dönmez: 4'üncü sondaj gemimiz, dünyadaki 5 gemiden 1'i

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Bakan Dönmez: 4'üncü sondaj gemimiz, dünyadaki 5 gemiden 1'iENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin 4'üncü sondaj gemisinin, kendi klasmanında dünyadaki 5 gemiden 1'i olduğunu belirterek, yakında keşif faaliyetine başlayacağını açıkladı.

Bakan Dönmez: 4'üncü sondaj gemimiz, dünyadaki 5 gemiden 1'i

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin 4'üncü sondaj gemisinin, kendi klasmanında dünyadaki 5 gemiden 1'i olduğunu belirterek, yakında keşif faaliyetine başlayacağını açıkladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Twitter'daki hesabından, Türkiye'nin yeni sondaj gemisinin görüntülerini paylaştı. Bakan Dönmez'in "4'üncü sondaj gemimiz, dünyada kendi klasmanındaki 5 gemiden biri. Çok yakında denizlerimizin derinliklerinde yeni keşiflere çıkacak" notuyla paylaştığı görüntüde kendisinin de "4'üncü gemimiz, 7'nci jenerasyon derin deniz sondaj gemisi. Teknoloji olarak bundan daha üst seviye bir gemi yok. Gemimizin sondaja hazırlanması işlemlerini bir an önce bitirmeyi ve inşallah görevine en kısa sürede uğurlamayı hedefliyoruz" konuşması yer aldı.

Görüntü dökümü:

- Sondaj gemisinin görüntüleri

- Bakan Dönmez'in video üzerine konuşması

Haber:  ANKARA,


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