BAKAN DERYA YANIK, OYUNU KULLANDI

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı ve ve AK Parti Osmaniye 1'inci sıra milletvekili adayı Derya Yanık, oyunu Rauf Bey Mahallesi'nde bulunan Şehit Bekir Evran İmam-Hatip Ortaokulundaki 1328 nolu sandıkta kullandı. Bakan Yanık, 'Milletimizin iradesinin en güzel, en doğru bir biçimde ve en sakin, en güvenli bir biçimde sandığa yansıması bizim en öncelikli çabamız ve isteğimiz' dedi.

AK Parti'nin Osmaniye milletvekili adayı olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oyunu kullanmak üzere Şehit Bekir Evran İmam-Hatip Ortaokulu'na geldi. 1328 nolu sandıkta oy kullandıktan sonra konuşan yapan Bakan Yanık, 'Seçimler demokrasinin güzelliğidir, siyasetinin şenlik zamanlarıdır. Milletimizin iradesinin en güzel, en doğru bir biçimde ve en sakin, en güvenli bir biçimde sandığa yansıması bizim şu andaki en öncelikli çabamız ve isteğimiz. Daha sonrasında da gayet tabii milletimizin verdiği oy doğrultusunda ne dediyse o başımızın üstünde. Ama biz inanıyoruz ki bugün de inşallah zaten sandık bölgelerinden de aldığımız sonuç, inşallah Türkiye yüzyılına hep beraber inşa edeceğiz. Hayırlı uğurlu olsun. Önemli olan seçimlerin güvenlik içerisinde, yurttaşlarımızın son derece kolay ve doğrudan gidip ve oylarını kullanmaları, oylarını kullanmaları önemli. Özellikle bu konuda bir çağrıda bulunmak isterim. Lütfen bütün vatandaşlarımız, görüşleri, kanaatleri, tercihleri ne olursa olsun, gitsinler ve oylarını kullansınlar Çünkü tercihin, milletin iradesinin tam olarak sandığa yansıması bizim için çok önemli. Her zaman 20 sene boyunca bunu savunduk. Hala savunmaya devam ediyoruz. Tekrar ben Osmaniye'mize, milletimize, ülkemize, bütün insanlığa 2023 seçimlerinin hayırlı uğurlu olmasını istiyorum' dedi. (DHA)