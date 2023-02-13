Bakan Derya Yanık, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerdeki 1362 refakatsiz çocuğun 369'unun kimlikleri belirlenerek ailelerine...
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Bakan Derya Yanık, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerdeki 1362 refakatsiz çocuğun 369'unun kimlikleri belirlenerek ailelerine teslim edildiğini açıkladı.
Bakan Derya Yanık, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerdeki 1362 refakatsiz çocuğun 369'unun kimlikleri belirlenerek ailelerine teslim edildiğini açıkladı.
Kaynak: AA / Güncel