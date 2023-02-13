Bakan Derya Yanık, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerdeki 1362 refakatsiz çocuğun 369'unun kimlikleri belirlenerek ailelerine... Güncel Haberler Bakan Derya Yanık, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerdeki 1362 refakatsiz çocuğun 369'unun kimlikleri belirlenerek ailelerine teslim edildiğini açıkladı. Bakan Derya Yanık, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerdeki 1362 refakatsiz çocuğun 369'unun kimlikleri belirlenerek ailelerine teslim edildiğini açıkladı. Kaynak: AA / Güncel Kahramanmaraş Derya Yanık Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Bakan Derya Yanık, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerdeki 1362 refakatsiz çocuğun 369'unun kimlikleri belirlenerek ailelerine... - Haberler

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