Bakan Derya Yanık, Kadirli Organize Sanayi Bölgesi ziyaretinde konuştu Açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, " Türkiye Yüzyılı, ekonomik değer üretmenin, dünyada ekonomik değer üretmeye dönüşmenin adı olacak." dedi.

AK Parti'nin Osmaniye milletvekili adayı Yanık, Kadirli Organize Sanayi Bölgesini (KOSB) ziyaret etti, KOSB Başkanı Nihat Karaarslan, yönetimi ve sanayicilerle bir araya geldi.

Burada konuşan Yanık, Kadirli ilçesinin, tarımsal ve tarıma dayalı üretim açısından önem taşıdığını, başta lojistik bağlantı yolları olmak üzere yatırımların tamamlanmasıyla Çukurova'nın geleceğinin ne kadar parlak olduğunun bir kere daha görüleceğini söyledi.

Yanık, sanayicilere çalışmalarından ve gayretlerinden dolayı teşekkür ederek, "İnşallah bundan sonraki süreçte de el birliğiyle hep beraber ilçemize, şehrimize, bölgemize, ülkemize hizmet etmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Osmaniye ve ilçelerindeki projeleri yakından takip ettiklerini, görüşmeler yaptıklarını dile getiren Yanık, "Bizim asıl işimiz bundan sonra başlıyor. Önümüzdeki seçimi inşallah atlattığımızda ilçemiz, bölgemiz, ülkemiz için üretmeye, kalkındırmaya, sorunlarımızı, meselelerimizi çözmeye o zaman devam edeceğiz. Bilgi paylaşımına, karşılıklı istişareye, birlikte düşünmeye, üretmeye asıl o zaman başlayacağız." diye konuştu.

Yanık, yerli ve milli gözetleme uydusu İMECE'nin uzaya fırlatılması, TCG Anadolu'nun, Yeni Altay Tankı'nın ve Togg'un hizmete alınması gibi önemli çalışmaların hayata geçirildiğini anımsatarak, Türkiye'nin milli projelerini kendi imkanları ve insan kaynağıyla yaptığını anlattı.

"Ekonomik kalkınmayı ilk baltalayan şey siyasi kaos ortamıdır"

Yerli ve milli projelerin, vatandaşların ortak çabasıyla gerçekleştirildiğine dikkati çeken Yanık, şöyle devam etti:

"Terör örgütünün elebaşları, halkla ilişkiler ofisi gibi çalışan, adına siyasi parti diyen yapının yöneticileri açıktan 'Bu seçim bizim için varlık yokluk seçimi.' demeye başladılar. Siyasi bir kaotik ortam oluştuğunda bundan en doğrudan etkilenen yapının ekonomi olduğunu, ekonomik kalkınmayı ilk baltalayan şeyin siyasi kaos ortamı olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu anlamda ülkemizin gelişmesi, sizlerin üretmeye devam etmesi ve üretimin büyüyebilmesi, genişleyebilmesi için siyaseten istikrarın ama aynı zamanda Sayın Cumhurbaşkanı'mızın bugüne kadar her seferinde bir kez daha tescillenen siyasi yönetme başarısının bu ülkenin ihtiyacı olduğunu herhalde herkes teslim edecektir."

Yanık, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi yapılacağını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Başladığımız işi bitirmemiz, büyütmemiz, geliştirmemiz ve Türkiye'yi, Türkiye Yüzyılı'na beraber hazırlamamız gerekiyor. Türkiye Yüzyılı, tek başına ifadeden, söylemden ibaret değil. Türkiye Yüzyılı, bu milletin Cumhuriyet'in kuruluşuyla beraber başlattığı dünya sahnesinde etkin, güçlü olma ve kendi iradesine kendisinin yön verme iddiasının adıdır. Bu iddiayı, iradeyi bize kullandırmamak için neredeyse 70 yıldır bir 'deli gömleği' dikmeye çalışıyorlar ama bu millet buna izin vermiyorlar. Şükürler olsun ki bütün imkansızlıklar içerisinde izin vermedi. Türkiye Yüzyılı, ekonomik değer üretmenin, dünyada ekonomik değer üretmeye dönüşmenin adı olacak."

Yanık, konuşmasının ardından katılımcılarla sohbet etti, talepleri dinledi.