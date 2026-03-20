İçişleri Bakanı Çiftçi, güvenlik güçlerinin Ramazan Bayramı'nı kutladı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, telsizden güvenlik güçlerinin Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan videolu paylaşımda, Bakan Çiftçi'nin emniyet, jandarma ve sahil güvenlik telsizinden dinletilen mesajına yer verildi.

Çiftçi, mesajında şunları kaydetti:

"Kıymetli mesai arkadaşlarım, aziz milletimizin huzuru ve güvenliği için bayramda da görev başında bulunan siz değerli kahramanlarımızın Ramazan Bayramı'nı gönülden tebrik ediyorum. Görevinizi büyük bir gayret, fedakarlık ve vazife şuuru içerisinde ifa ettiğiniz için her birinize teşekkür ediyorum. Görevlerinizde kolaylıklar diliyor, mübarek bayramın sizler ve kıymetli aileleriniz için hayırlara vesile olmasını Cenabıallah'tan niyaz ediyorum."