Bakan Çiftçi, güvenlik güçlerinin bayramını telsizden kutladı

İÇİŞLERİ Bakanı Mustafa Çiftçi, tüm vatandaşların ve kolluk kuvvetlerinin Ramazan Bayramı'nı güvenlik güçlerinin telsizlerine gönderdiği mesaj ile kutladı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Bakanlığa bağlı kolluk güçlerinin ve tüm vatandaşların Ramazan Bayramı'nı telsizlerine gönderdiği mesaj ile kutladı. Bakan Çiftçi mesajında, rahmet, bereket ve sabır mevsimi olan ramazan ayını geride bırakırken, gönülleri buluşturan, kalpleri birbirine yaklaştıran bir bayrama daha ulaşmanın huzurunu yaşadığını belirterek, "Bayramlar, sevinci paylaşmanın, gönül köprüleri kurmanın, aile bağlarını güçlendirmenin en kıymetli zamanlarıdır. Bizim geleneğimizde bayramların en güzel taraflarından biri de sıla-i rahimdir. Zira bayram; vuslattır, vefadır, hasreti sevince dönüştürmenin vesilesidir. Anne baba duası almak, sevdiklerine kavuşmak, hasret gidermek için ülkemizin dört bir yanından milyonlarca kardeşimiz bu bayramda yollara düşüyor. Her bayram olduğu gibi bu bayramda da bizlere düşen en önemli sorumluluklardan biri yollarda dikkatli olmak ve birbirimizin hakkını gözetmektir" ifadelerini kullandı.

'MİLLETİMİZİN HUZURU VE GÜVENLİĞİ İÇİN GÖREV BAŞINDAYIZ'

Trafikte sabır göstermenin, kurallara riayet etmenin, hayatı koruyan bir hassasiyet olduğuna değinen Bakan Çiftçi, "Her bir vatandaşımızın sevdiklerine sağlık ve huzur içinde kavuşması, hiçbir bayram sevincinin yarım kalmaması en büyük niyazımızdır. İçişleri Bakanlığı olarak, emniyet teşkilatımız, jandarmamız, sahil güvenliğimiz ve tüm birimlerimizle birlikte bayram süresince milletimizin huzuru ve güvenliği için görev başındayız. Aziz milletimizin bayramı huzur ve güven içinde geçirmesi için gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz. Cenabıhak'tan bu mübarek bayramın; aziz milletimize birlik ve dirlik, hanelerimize huzur ve bereket getirmesini, tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum" dedi.

Başta aziz şehitlerin kıymetli aileleri ve kahraman gaziler olmak üzere, yurt içinde ve sınır ötesinde görev yapan güvenlik güçlerinin ve tüm vatandaşların Ramazan Bayramı'nı gönülden tebrik eden Çiftçi, "Rabb'im, bizleri daha nice bayramlara sağlık, huzur ve kardeşlik içinde ulaştırsın. Allah devletimizi payidar, milletimizi bahtiyar eylesin. Ramazan Bayramı'nız mübarek olsun" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı