Bakan Çavuşoğlu, Venezuela ve Gabon'dan mevkidaşlarıyla telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil ve Gabon'un yeni Dışişleri Bakanı Hermann Immongault ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil ve Gabon'un yeni Dışişleri Bakanı Hermann Immongault ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu, Gil ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Çavuşoğlu, Immongault ile görüşmesinde yeni görevinden dolayı mevkidaşını tebrik etti.